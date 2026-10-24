حکم مرگ برای آزارگر شیطانی دختر جوان

پسری که متهم است دختری را به خاطر قصد ترک کردن او مورد آزارهای متعدد قرار داده به اعدام محکوم شد.

تابناک، متهم که مدعی بود همه آنچه اتفاق افتاده خواست دختر بود، نتوانست این ادعا را ثابت کند و به اعدام محکوم شد.

اوایل سال جاری دختری جوان به پلیس گزارش داد از او سوءاستفاده جنسی شده است.

با توجه به این شکایت، پرونده به شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و دختر برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی انتقال یافت. این دختر در توضیحات خود به قضات گفت: من سه سال قبل با این مرد آشنا شدم. ما در فضای مجازی با هم آشنا شدیم. قرار بود با هم ازدواج کنیم. دو سال با هم رابطه داشتیم اما بعد من متوجه شدم رفتارهای این مرد اصلاً سالم نیست. او مرا به‌شدت آزار می‌داد. به همین دلیل گفتم می‌خواهم از این رابطه خارج شوم و دیگر قصد ازدواج ندارم. از آن به بعد بود که تهدیدهایش را شروع کرد. او وادارم می‌کرد به خودم آسیب وارد کنم و فیلمش را بفرستم. تهدیدم می‌کرد و با تهدید و اخاذی من را در این رابطه نگه داشته بود. من وضعیت بسیار بدی دارم و برای همین هم شکایت کردم.

این در حالی بود که گزارش پزشکی قانونی نشان می‌داد دختر جوان آسیب‌های بسیار جدی دیده است.

همچنین تحقیقات بیشتر نشان داد در یک سال گذشته ۶۰۰ فیلم از دختر جوان در وضعیت بسیار وحشتناکی برای متهم فرستاده شده است.

وقتی از متهم در این زمینه بازجویی شد، گفت: من با این دختر کاری نداشتم. او وقتی متوجه شد ثروتمند هستم به من نزدیک شد و حالا با این روش قصد دارد از من اخاذی کند.

با انجام تحقیقات کامل و برگزاری جلسات محاکمه قضات شعبه ۹ وارد شور شدند و با توجه به شدت آسیب دیدن دختر جوان، متهم را به دلیل سوءاستفاده جنسی و فساد به اعدام محکوم کردند.

منبع: اعتمادآنلاین