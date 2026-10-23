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محسنی اژه‌ای: هرچه داریم از حضرت زهرا (س) داریم

رئیس قوه قضاییه گفت: رزمندگان ما به واسطه دعای زهرای اطهر (س) بر دشمن متجاوز فائق آمدند.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۴۹
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تنگه هرمز و ایران

به گزارش تابناک، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه در فضای مجازی نوشت:

"در ایام فاطمیه و شهادت زهرای اطهر، صدیقه‌ی طاهره(سلام‌الله‌علیها) یاد فرزند بزرگوار ایشان، امام شهیدمان را گرامی می‌داریم.

امام شهیدمان از بزرگ برپاکنندگان عزای مادرش زهرای اطهار (س) بودند. برپایی عزای فاطمه‌ی زهرا (سلام‌الله‌علیها) که در سوگش، کائنات به لرزه درمی‌آید، تجلی عینی وفاداری به خط ولایت و استوار ایستادن بر محور حق و باطل است. ما در عزای زهرای اطهر، با ولایت تجدید عهد می‌کنیم.

ما هر چه داریم از حضرت زهرا (س) داریم. اگر رزمندگان‌مان طی سه جنگ تحمیلی، بر دشمن متجاوز فائق آمدند، به برکت نصرت الهی بواسطه‌ی دعاهای حضرت زهرا (س) بود. خداوند به برکت وجود دُردانه خلقت حضرت زهرای اطهر (س) نصرتش را بر ملت ایران و کلیه‌ی ملل مقاومت، مستدام دارد."

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محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه حضرت فاطمه شهادت حضرت فاطمه ایران دشمنان جنگ پیروزی
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