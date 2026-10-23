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عراقچی: رایزنی‌ها با روسیه در مسکو ادامه می‌یابد

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پیامی اینستاگرامی با اشاره به سفر اخیر سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به تهران، از ادامه رایزنی‌های دو کشور با حضور روسای جمهور ایران و روسیه در مسکو در هفته آینده خبر داد.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۴۶
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عباس عراقچی

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی در این پیام نوشت: «در هفته اخیر میزبان آقای سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه بودم. به تفصیل درخصوص آخرین تحولات روابط دوجانبه و مهم‌ترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردیم.»

وی افزود: «توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی، اجرای توافقات مشترک و تقویت مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه، از محورهای این گفتگو بود.»

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با تأکید بر اهمیت تداوم رایزنی‌ها برای صیانت از منافع مشترک و تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای، تصریح کرد که این گفتگوها و رایزنی‌ها هفته آینده با حضور روسای جمهور دو کشور در مسکو ادامه خواهد یافت.

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عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روسیه لاوروف
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