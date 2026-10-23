واکنش مدیرعامل چادرملو به تصمیم داوری

مدیرعامل باشگاه چادرملو اردکان با انتقاد از تصمیم داوری در دیدار این تیم مقابل استقلال تهران، این اتفاق را شوکی به تیمش دانست و گفت: باید دید اگر جای دو تیم عوض می‌شد باز هم آن گل و پنالتی رد می‌شد؟

به گزارش تابنک، «علیرضا بابایی»، مدیرعامل باشگاه چادرملو جمعه شب پس از دیدار تیمش برابر استقلال تهران در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به تصمیم بحث‌برانگیز داوری در این مسابقه گفت: این اتفاق شوک بزرگی به تیم ما وارد کرد و به اعتقاد من برخورد داور با این صحنه بسیار سخت‌گیرانه بود.

وی با طرح این پرسش که آیا در صورت جابه‌جایی جای ۲ تیم نیز چنین تصمیمی گرفته می‌شد افزود: کارشناسان داوری باید درباره این صحنه اظهارنظر کنند تا ابعاد فنی تصمیم اتخاذ شده مشخص شود.

وی با قدردانی از تماشاگران یزدی حاضر در ورزشگاه اظهار کرد: از هوادارانی که امروز از تیم حمایت کردند تشکر می‌کنم و تیم چادرملو روزهای سختی را پشت سر گذاشته و بازیکنان ما در این مسابقه با تمام توان و روحیه جنگندگی به میدان رفتند.

مدیرعامل باشگاه چادرملو اردکان با تأکید بر ضرورت احترام به این تیم ادامه داد: چادرملو با تلاش بازیکنان و کادر فنی خود در مسابقات حاضر می‌شود و انتظار داریم عملکرد تیم و زحمات مجموعه باشگاه مورد توجه قرار گیرد.

بابایی با اشاره به تأثیر اتفاقات این مسابقه بر شرایط تیم گفت: آنچه امروز رخ داد شوک بزرگی به مجموعه ما وارد کرد و اتفاقی که امیدواریم تکرار نشود، هرچند بررسی دقیق صحنه‌های داوری و اظهارنظر کارشناسان در این زمینه ضروری است.

وی در پایان تأکید کرد: باید این مسابقه را پشت سر بگذاریم و با آمادگی و تمرکز بیشتر برای دیدارهای آینده آماده شویم و هدف ما ادامه رقابت‌ها و حفظ روحیه جنگندگی تیم است.

چادرملو اردکان عصر جمعه در هفته دهم لیگ برتر فوتبال در خانه خود با نتیجه مساوی یک بر یک به کار خود در برابر استقلال تهران پایان داد.

این مسابقه از ساعت ۱۶:۴۵ روز جمعه با حضور بیش از ۱۲ هزار تماشاگر که حدود یک هزار نفر آن را بانوان تشکیل می دادند برگزار شد.

گل تیم فوتبال استقلال تهران در دقیقه ۲۸ توسط یاسر آسانی و گل تیم چادرملو در دقیقه ۵۴ توسط رضا محمود آبادی به ثمر رسید.

در دقیقه ۷۰ این مسابقه در محوطه جریمه خطایی روی بازیکن چادرملو اتفاق افتاد که تورس از روی نقطه پنالتی برای چادرملو گل زد اما داور آن را مردود اعلام کرد که موجب اعتراض کادرفنی و تماشاگران تیم میزبان شد.