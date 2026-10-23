وزیر امور خارجه ترکیه با هشدار درباره پیامدهای حمله احتمالی جدید به ایران تأکید کرد که مداخله نظامی علیه تهران راه‌حل نیست و در حال حاضر هیچ‌کس از آن حمایت نمی‌کند.

به گزارش تابناک، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، این اظهارات را در نشست خبری پس از نشست گروه «آر۴ + ای۳» در استانبول مطرح کرد. وی هشدار داد که هرگونه حمله جدید به ایران، دامنه جنگ و درگیری‌ها در منطقه را گسترش خواهد داد.

وی تأکید کرد که اقدام نظامی علیه ایران راه‌حل محسوب نمی‌شود و در شرایط کنونی کسی از آن حمایت نمی‌کند.

فیدان همچنین درباره جنگ روسیه و اوکراین گفت که این جنگ باید متوقف شود؛ در غیر این صورت، طرف‌ها باید در حوزه انرژی و غلات استثناهایی در نظر بگیرند.

نشست استانبول با مشارکت گروه «آر۴» شامل ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی و گروه «ای۳» متشکل از بریتانیا، آلمان و فرانسه، با حضور ایتالیا برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این نشست، تحولات فلسطین، ایران، یمن و سوریه، جنگ روسیه و اوکراین و راه‌های تقویت هماهنگی میان کشورهای حاضر را بررسی کردند.

منبع: ایسنا