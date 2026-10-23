En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

ترکیه: هیچ‌کس از حملات جدید به ایران حمایت نمی‌کند

وزیر امور خارجه ترکیه با هشدار درباره پیامدهای حمله احتمالی جدید به ایران تأکید کرد که مداخله نظامی علیه تهران راه‌حل نیست و در حال حاضر هیچ‌کس از آن حمایت نمی‌کند.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۳۵
| |
799 بازدید
هاکان فیدان

به گزارش تابناک، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، این اظهارات را در نشست خبری پس از نشست گروه «آر۴ + ای۳» در استانبول مطرح کرد. وی هشدار داد که هرگونه حمله جدید به ایران، دامنه جنگ و درگیری‌ها در منطقه را گسترش خواهد داد.

وی تأکید کرد که اقدام نظامی علیه ایران راه‌حل محسوب نمی‌شود و در شرایط کنونی کسی از آن حمایت نمی‌کند.

فیدان همچنین درباره جنگ روسیه و اوکراین گفت که این جنگ باید متوقف شود؛ در غیر این صورت، طرف‌ها باید در حوزه انرژی و غلات استثناهایی در نظر بگیرند.

نشست استانبول با مشارکت گروه «آر۴» شامل ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی و گروه «ای۳» متشکل از بریتانیا، آلمان و فرانسه، با حضور ایتالیا برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این نشست، تحولات فلسطین، ایران، یمن و سوریه، جنگ روسیه و اوکراین و راه‌های تقویت هماهنگی میان کشورهای حاضر را بررسی کردند.

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترکیه هاکان فیدان ایران آمریکا جنگ مذاکره
عمده مجازات‌ها در جمهوری اسلامی را به عزرائیل واگذار کرده‌ایم! / «عشق‌ دوربین‌ها» مراسم تشییع رهبر شهید را خراب کردند
بیهقی؛ مورخی که «داد تاریخ را به تمام داد»
جدایی امانپور و CNN پس از ۴۳ سال/ کهنه خبرنگار ایرانی- آمریکایی چه خواهد کرد؟
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیشنهاد جدید ترکیه برای مصالحه بین ایران و آمریکا
تنها راه‌حل اختلافات ایران و آمریکا از نظر اردوغان
ترکیه: تلاش اسرائیل برای تضعیف مذاکرات اسلام‌آباد
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و فیدان
جزئیات گفتگوی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه ترکیه
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۴ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۸ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۱۰۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۴ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۹ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۷ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۸ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۵۷ نظر)
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۴ نظر)
باید مراقب باشیم روابطمان با کشور‌های عربی بدتر نشود/ ورود مصر به جنگ با انصارالله یمن را نباید جدی تلقی کرد  (۵۰ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005sDD
tabnak.ir/005sDD