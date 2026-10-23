توقیف پژو ۴۰۵ با خلافی بالای ۳۰ میلیون تومان
معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از توقیف یک دستگاه پژو ۴۰۵ با خلافی بیش از ۳۰ میلیون تومان توسط کارکنان پاسگاه تهران ـ شهریار خبر داد.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۳۴| |
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عکس آرشیوی است.
به گزارش تابناک، معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از توقیف یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ به علت داشتن خلافی بیش از ۳۰ میلیون تومان در جاده تهران - شهریار خبر داد.
بر اساس اعلام این معاونت، کارکنان پاسگاه تهران - شهریار این خودرو را به دلیل تخلفات رانندگی و خلافی انباشتهشده بیش از ۳۰ میلیون تومان توقیف کردند.
منبع: مهر
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