توقیف پژو ۴۰۵ با خلافی بالای ۳۰ میلیون تومان

معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از توقیف یک دستگاه پژو ۴۰۵ با خلافی بیش از ۳۰ میلیون تومان توسط کارکنان پاسگاه تهران ـ شهریار خبر داد.

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به گزارش تابناک، معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از توقیف یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ به علت داشتن خلافی بیش از ۳۰ میلیون تومان در جاده تهران - شهریار خبر داد.

بر اساس اعلام این معاونت، کارکنان پاسگاه تهران - شهریار این خودرو را به دلیل تخلفات رانندگی و خلافی انباشته‌شده بیش از ۳۰ میلیون تومان توقیف کردند.

منبع: مهر