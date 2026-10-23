نتایج هفته دهم لیگ برتر/ توقف استقلال در یزد

به گزارش تابناک، لیگ برتر فوتبال ایران در هفته دهم، با برگزاری سه دیدار در اراک، سیرجان و یزد، پیگیری می‌شود. نتایج دیدارهای امروز به شرح زیر است:

آلومینیوم ۰ - ۰ ذوب‌آهن

گل‌گهر ۰ - ۱ خیبر



گل: امیرحسین فارسی در دقیقه ۵۸ برای خیبر.

کارت قرمز: علی‌اصغر عاشوری در دقیقه ۴۲ از گل‌گهر.

چادرملو ۱ - ۱ استقلال

گل: یاسر آسانی در دقیقه ۲۹ برای استقلال و رضا محمود آبادی در دقیقه ۵۴ برای چادرملو

-در دقیقه ۷۳ درحالی که داور مسابقه برای چادرملو پنالتی اعلام کرده بود و این پنالتی توسط تورس برای چادرملو به گل تبدیل شده بود، داور بعد از دیدن صحنه زدن پنالتی در VAR، این گل را به دلیل مکث در هنگام زدن ضربه مردود اعلام کرد.