انفجار معدن در ترکیه با ۸ کشته و زخمی

رسانه‌های دولتی ترکیه گزارش دادند امروز (جمعه) بر اثر انفجار گاز متان در معدنی در شمال این کشور، سه کارگر جان باختند و پنج نفر دیگر مجروح شدند.

به گزارش تابناک به نقل از آسوشیتدپرس، این انفجار در یک معدن زغال‌سنگ خصوصی در استان «زونگولداغ» در سواحل دریای سیاه رخ داده است.

تحقیقاتی در مورد این حادثه آغاز شده است.

«عثمان حاجی‌بکتاش‌اوغلو»، استاندار زونگولداغ ، به خبرنگاران گفت که حال دو تن از کارگران مجروح وخیم است و آن‌ها برای درمان به آنکارا، پایتخت ترکیه، منتقل می‌شوند.

استاندار پیش‌تر اعلام کرده بود این انفجار منجر به کشته شدن دو نفر شده و نیروهای امدادی در تلاش برای دسترسی به یک نفر دیگر هستند که در داخل معدن گرفتار شده است. با این حال، شبکه «تی‌آرتی» گزارش داد که سومین کارگر نیز در این انفجار جان خود را از دست داده است.

وقوع حوادث در معادن ترکیه امری نادر نیست. گروه نظارتی مستقلِ «مجمع سلامت و ایمنی کارگران» (ISIG) گزارش داده است که بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۵ میلادی، ۱۲۶۷ معدنچی در حوادث کاری جان باخته‌اند که بیشتر این موارد ناشی از ریزش معدن و خفگی بوده است.