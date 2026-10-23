به گزارش تابناک، کاخ سفید اعلام کرد که دو کشور توافق کردند برای فراهم کردن امکان ورود کمک‌های بشردوستانه و آماده‌سازی تخلیه غیرنظامیان از طریق یک گذرگاه امن تعیین‌شده، تمامی اقدامات نظامی را در این شهر به‌طور موقت متوقف کنند.

این آتش‌بس محدود از ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد.

ملانیا ترامپ گفت: «اوضاع در اولشکی وخیم است. این شهر در خط مقدم جنگ قرار دارد و در آستانه فاجعه است. جمعیت باقی‌مانده در اولشکی عمدتا از سالمندان تشکیل شده است که فورا به مراقبت‌های پزشکی، دارو، غذا و آب آشامیدنی سالم نیاز دارند.»

وی افزود: «مردم اولشکی با دسترسی محدود به برق زندگی می‌کنند، در میان جاده‌های مین‌گذاری‌شده رفت‌وآمد دارند و مرتبا هدف حملات نظامی قرار می‌گیرند. کاملا روشن بود که بدون مداخله، امکان رساندن کمک‌های بشردوستانه به شهر و تخلیه سالمندان وجود نداشت.»

ملانیا ترامپ و نماینده او مستقیما با رهبران روسیه و اوکراین همکاری کردند تا مفاد آتش‌بس محدود در این شهر را تعیین کنند. بانوی اول آمریکا گفت که گفت‌وگوها را با هر دو کشور آغاز کرده و طرفین را درباره اهداف توافق، رویه‌های فنی، زمان‌بندی، فرایندها و شرایط آن به تفاهم رسانده است.

ملانیا ترامپ گفت: «مقام‌های غیرنظامی هر دو کشور با یکدیگر همکاری خواهند کرد تا به خانه‌های ساکنان اولشکی سر بزنند و میزان کمک موردنیاز آن‌ها را مشخص کنند. ساکنانی که مایل به تخلیه محیط باشند، از حمایت و حمل‌ونقل هماهنگ‌شده به مقصد دلخواه خود برخوردار خواهند شد. پیش‌بینی می‌کنم برخی بخواهند به روسیه بروند و برخی دیگر به اوکراین.»

وی ادامه داد: «همچنین یک سازمان رسانه‌ای بی‌طرف آمریکایی را برای همراهی با گروه‌های روسی و اوکراینی در محل و مستندسازی روند اجرای این عملیات تامین کرده‌ام. این اقدام نقش مهمی در تضمین رعایت خواسته‌های هر خانواده ایفا خواهد کرد.»