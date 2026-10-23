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بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ به‌زودی ابلاغ می‌شود

رئیس سازمان یرنامه و بودجه ایران از تصویب بخشنامه لایحه بودجه سال آینده خبر داد و گفت که به زودی این لایحه توسط رئیس جمهوری ابلاغ می‌شود.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۲۲
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حمید پورمحمدی

به گزارش تابناک، سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به روند تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶ اظهار کرد: تدوین بخشنامه تنظیم لایحه بودجه انجام شده و خوشبختانه این بخشنامه در شورای اقتصاد به تصویب رسیده است. در هفته جاری نیز متن آن را برای آقای رئیس‌جمهور ارسال کردم؛ چراکه ابلاغ بخشنامه مستلزم امضای ایشان است. احتمالاً رئیس‌جمهور تا اوایل هفته آینده این بخشنامه را ابلاغ می‌کند.

پورمحمدی با اشاره به ادامه فعالیت کارگروه‌های تدوین لایحه بودجه گفت: کارگروه‌های تدوین لایحه بودجه و ستاد تدوین این لایحه به‌صورت منظم و هفتگی تشکیل جلسه می‌دهند تا روند آماده‌سازی لایحه با جدیت دنبال شود.

وی ادامه داد: پیش از آنکه کلیات لایحه بودجه به دولت ارائه شود، لازم است پس از ابلاغ بخشنامه، هماهنگی‌هایی میان تیم اقتصادی دولت انجام گیرد.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: همچنین نشست‌هایی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس، از جمله کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی، برگزار خواهد شد تا در شرایط و اقتضائات فعلی، همگرایی بیشتری میان دولت و مجلس ایجاد شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوات کرد: تلاش می‌کنیم لایحه بودجه طبق زمان‌بندی قانونی و به‌ صورت منظم و منضبط تدوین و ارائه شود و ان‌شاءالله این روند مطابق مهلت‌های تعیین‌ شده در قانون پیش خواهد رفت.

منبع: سازمان برنامه و بودجه کشور

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حمید پورمحمدی سازمان برنامه و بودجه بودجه 1406 لایحه بودجه
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