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دستگیری سارق حرفه‌ای موبایل در قرچک

فرمانده انتظامی قرچک از دستگیری سارق حرفه‌ای تلفن همراه و کشف پنج فقره سرقت به ارزش تقریبی ۶ میلیارد ریال با تلاش مأموران پلیس آگاهی خبر داد.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۱۹
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دستگیری

به گزارش تابناک، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، بعد از ظهر جمعه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری سارق حرفه‌ای تلفن همراه در پی انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های پلیس آگاهی خبر داد.

وی با اشاره به اینکه برخورد با سرقت‌های تلفن همراه با هدف ارتقای امنیت شهروندان در دستور کار مأموران قرار گرفته است، اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی پس از انجام بررسی‌های تخصصی و اقدامات پلیسی، هویت متهم را شناسایی کردند و در عملیاتی هدفمند وی را به دام انداختند.

فرمانده انتظامی قرچک با بیان اینکه تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد، افزود: تاکنون پنج فقره سرقت تلفن همراه به ارزش تقریبی ۶ میلیارد ریال در جریان بررسی‌های انجام‌شده کشف شده است.

قاسم‌پور خاطرنشان کرد: اقدامات قانونی درباره متهم در حال پیگیری است و پلیس با جدیت با سارقان و افرادی که نظم و امنیت عمومی را مختل می‌کنند، برخورد خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست با رعایت نکات پیشگیرانه، از قرار دادن تلفن همراه در معرض دید سارقان خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

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