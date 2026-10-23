بازیگر سرشناس «تاپ گان» در ۹۳ سالگی درگذشت

به گزارش تابناک، در بخشی از بیانیه‌ای که خانواده اسکریت در اختیار رسانه‌ها قرار دادند چنین آمده است: «او همسری مهربان برای جولی، پدری مهربان برای اندی، ارین، مت، کالین و امیکو، پدربزرگی مهربان برای سارا، مدیسون، سانی، لوئیزا و جورجیا و پدربزرگِ نسل بعد برای ماریگلد و راوی بود. از دست دادن او قلب ما را شکسته است.»

تام اسکریت برای ایفای نقش کلانتر جیمی براک در سریال «حصارهای پیکت» جایزه امی را دریافت کرد. کارنامه بازیگری او همچنین شامل فیلم‌هایی چون «مش» در نقش کاپیتان «دوک» فارست، «بیگانه» در نقش کاپیتان دالاس، «تاپ گان» در نقش مایک «وایپر» متکالف، «مگنولیاهای فولادی» در نقش درام ایتنتون و «رودخانه‌ای از میان آن می‌گذرد» در نقش کشیش جان مک‌لین بود.

خانواده این بازیگر در ادامه بیانیه خود نوشتند: «اگرچه مردم جهان تام را به واسطه کارنامه درخشان بازیگری‌اش می‌شناختند، ما او را با شوخ‌طبعی، کنجکاوی، خرد، سخاوت و عشقی به یاد می‌آوریم که وارد زندگی‌مان کرد.»