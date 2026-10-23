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محل برگزاری نشست سه‌جانبه درباره جنگ اوکراین

سخنگوی کرملین اعلام کرد که ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، به عنوان مکانی برای برگزاری نشست سه‌جانبه میان روسیه، ایالات متحده و اوکراین مد نظر قرار دارد.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۱۲
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روسیه پسکوف

به گزارش تابناک، پسکوف، سخنگوی کرملین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا پایتخت امارات به عنوان محل اصلی مذاکرات سه‌جانبه با آمریکا و اوکراین در نظر گرفته شده است، گفت: «در حال حاضر صحبت از ابوظبی است.»

پسکوف در خصوص نتایج سفر استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا به روسیه، اظهار داشت که فعلاً برنامه‌ای برای برقراری تماس تلفنی میان رؤسای جمهور روسیه و آمریکا وجود ندارد، اما افزود که در صورت درخواست هر یک از طرفین، امکان هماهنگی سریع برای چنین گفتگویی فراهم است.

پسکوف از ارائه جزئیات گفتگوهای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با ویتکاف خودداری کرد و گفت که میانجی‌گری در چنین فرآیند مذاکراتیِ پیچیده‌ای باید به دور از هیاهو و در سکوت انجام شود. او تأکید کرد: «دیپلماسیِ بلندگو (دیپلماسیِ پرسروصدای رسانه‌ای) و بحث عمومی درباره پیشنهادها، تنها می‌تواند زیان‌بار باشد.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا پوتین اسنادی حاوی طرح‌هایی برای حل‌وفصل مناقشه اوکراین به ویتکاف تحویل داده است یا خیر، پاسخ منفی داد. در خصوص اجلاس آتی گروه ۲۰ (G20) در میامیِ فلوریدا، پسکوف گفت که هنوز تصمیم گرفته نشده است که آیا پوتین در آن شرکت خواهد کرد یا خیر.

وی خاطرنشان کرد که مسکو پیش از پذیرش یا رد این دعوت، تمامی جوانب و شرایط را بررسی خواهد کرد. پسکوف گفت که مسکو هنوز اظهارات سازنده‌ای از سوی اروپا که نشان‌دهنده تمایل به کاهش تنش‌ها با روسیه باشد نشنیده است؛ هرچند تلاش‌های برخی پایتخت‌های اروپایی برای درک بهترِ وضعیت را تحولی مثبت می‌داند.

این مقام روس همچنین اظهار داشت که دولت ایالات متحده تلاش‌های قابل‌توجهی برای پیشبرد یک راه‌حل صلح‌آمیز در اوکراین انجام می‌دهد، در حالی که پایتخت‌های اروپایی اقدام چندانی برای پیشبرد صلح صورت نمی‌دهند و در عوض، به تشدید خصومت‌ها دامن می‌زنند.

پسکوف به طور جداگانه گفت که پوتین و لی کیانگ، نخست وزیر چین، در دیدار خود در سن پترزبورگ، در مورد مقدمات توافق بر سر خط لوله گاز «قدرت سیبری ۲» صحبتی نکردند. با این حال، آنها در مورد همکاری‌های گسترده‌تر در حوزه انرژی صحبت کردند که به گفته او پتانسیل قابل توجهی دارد و هنوز از آن استفاده نشده است.

منبع ایسنا

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روسیه جنگ اوکراین نشست سه جانبه آمریکا ترامپ ویتکاف
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