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حمله مسلحانه به کلیسای اردن با ده‌ها کشته و زخمی

نهادهای امنیتی اردن از تیراندازی مرگبار در یک کلیسا در جنوب این کشور هنگام برگزاری مراسم تشییع جنازه خبر دادند و برخی منابع عربی شمار کشته‌های این حمله را ۱۰ نفر اعلام کرده‌اند.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۱۰
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اردن آمبولانس

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، اداره امنیت عمومی اردن از تیراندازی هنگام برگزاری تشییع جنازه‌ در یک کلیسا در استان «کرک» در جنوب این کشور خبر داد.

بر اساس گزارش این نهاد امنیتی اردن، افراد مسلح ناشناس در داخل کلیسایی در استان کرک تیراندازی کردند که به کشته و زخمی شدن شماری از افراد منجر شد.

سخنگوی دولت اردن گفت: دستگاه‌های امنیتی در حال پیگیری حادثه تیراندازی در استان کرک هستند.

رسانه های اردنی در خبری تأیید نشده اعلام کردند یک خودروی وانت حامل دستکم دو مسلح، به سوی جمعی از مسیحیان داخل کلیسا تیراندازی کرد که در این تیراندازی 10 نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند.

 

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اردن کلیسا تیراندازی کشته و زخمی
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