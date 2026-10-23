En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

آیت‌الله نوری همدانی از بیمارستان مرخص شد

آیت‌الله نوری همدانی پس از پایان موفقیت‌آمیز مراحل درمان در یکی از بیمارستان های تهران، به شهر مقدس قم بازگشت.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۰۸
| |
330 بازدید
نوری همدانی

به گزارش تابناک، آیت‌الله حسین نوری همدانی، از مراجع تقلید شیعیان، پس از تکمیل مراحل درمان و ترخیص از یکی از بیمارستان‌های تهران، به شهر مقدس قم بازگشت.

وی طی روزهای اخیر برای طی مراحل درمانی در یکی از مراکز درمانی تهران بستری بود و پس از پایان موفقیت‌آمیز روند درمان، از بیمارستان ترخیص شد.

در طول مدت بستری بودن آیت‌الله نوری همدانی در بیمارستان تهران، نمایندگان رهبر معظم انقلاب اسلامی و مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، با حضور در این مرکز درمانی از این مرجع تقلید عیادت کردند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نوری همدانی آیت الله نوری همدانی مرجع تقلید بیمارستان ترخیص
عمده مجازات‌ها در جمهوری اسلامی را به عزرائیل واگذار کرده‌ایم! / «عشق‌ دوربین‌ها» مراسم تشییع رهبر شهید را خراب کردند
بیهقی؛ مورخی که «داد تاریخ را به تمام داد»
جدایی امانپور و CNN پس از ۴۳ سال/ کهنه خبرنگار ایرانی- آمریکایی چه خواهد کرد؟
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عیادت نمایندگان رهبر انقلاب از آیت‌الله نوری‌همدانی
عیادت پزشکیان از آیت‌الله نوری همدانی
عیادت رئیس دفتر رهبرانقلاب از آیت‌الله نوری‌همدانی
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۴ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۸ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۱۰۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۴ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۹ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۷ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۸ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۵۷ نظر)
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۴ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۶ نظر)
طعنه سنگین تاجگردون به ثابتی: نرخ خودت چند است؟!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005sCm
tabnak.ir/005sCm