آیت‌الله نوری همدانی پس از پایان موفقیت‌آمیز مراحل درمان در یکی از بیمارستان های تهران، به شهر مقدس قم بازگشت.

به گزارش تابناک، آیت‌الله حسین نوری همدانی، از مراجع تقلید شیعیان، پس از تکمیل مراحل درمان و ترخیص از یکی از بیمارستان‌های تهران، به شهر مقدس قم بازگشت.

وی طی روزهای اخیر برای طی مراحل درمانی در یکی از مراکز درمانی تهران بستری بود و پس از پایان موفقیت‌آمیز روند درمان، از بیمارستان ترخیص شد.

در طول مدت بستری بودن آیت‌الله نوری همدانی در بیمارستان تهران، نمایندگان رهبر معظم انقلاب اسلامی و مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، با حضور در این مرکز درمانی از این مرجع تقلید عیادت کردند.