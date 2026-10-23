آیتالله نوری همدانی از بیمارستان مرخص شد
آیتالله نوری همدانی پس از پایان موفقیتآمیز مراحل درمان در یکی از بیمارستان های تهران، به شهر مقدس قم بازگشت.
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به گزارش تابناک، آیتالله حسین نوری همدانی، از مراجع تقلید شیعیان، پس از تکمیل مراحل درمان و ترخیص از یکی از بیمارستانهای تهران، به شهر مقدس قم بازگشت.
وی طی روزهای اخیر برای طی مراحل درمانی در یکی از مراکز درمانی تهران بستری بود و پس از پایان موفقیتآمیز روند درمان، از بیمارستان ترخیص شد.
در طول مدت بستری بودن آیتالله نوری همدانی در بیمارستان تهران، نمایندگان رهبر معظم انقلاب اسلامی و مسعود پزشکیان رئیسجمهور، با حضور در این مرکز درمانی از این مرجع تقلید عیادت کردند.
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