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کنعانی در گفت‌و‌گو با تابناک:

استیضاح میدری چرا مسکوت مانده است؟

نماینده مردم خلخال و کوثر در ارتباط با مسکوت ماندن طرح استیضاح میدری توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۹۹۸
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استیضاح میدری چرا مسکوت مانده است؟

وحید کنعانی، نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره آخرین وضعیت طرح استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: این طرح پیش‌تر در دستور کار قرار داشت، اما در حال حاضر از دستور خارج شده و فعلاً مسکوت مانده است.

چرا طرح استیضاح میدری از دستور کار خارج شده است؟

وی در پاسخ به این پرسش که با وجود اعلام نظر کمیسیون اجتماعی، چرا هیئت‌ رئیسه مجلس در تعیین تکلیف استیضاح تعلل می‌کند، توضیح داد: شرایط کشور و وضعیت دولت در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و ممکن است از نظر برخی مسئولان، در شرایط فعلی طرح استیضاح به صلاح نباشد.

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کنعانی با اشاره به شرایط ویژه روزهای اخیر و افزایش تهدیدها افزود: وضعیت کشور در چند روز گذشته شرایط مطلوبی نداشت و تهدیدهای زیادی مطرح شد؛ از این‌ رو ممکن است بررسی این موضوع به زمان دیگری موکول شده باشد.

استیضاح میدری چرا مسکوت مانده است؟

استیضاح میدری همچنان مطرح است

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس در عین حال تأکید کرد که طرح استیضاح به‌طور کامل حذف نشده است و همچنان ممکن است در آینده در دستور کار قرار گیرد؛ با این حال، در حال حاضر بررسی آن متوقف مانده و زمان مشخصی برای پیگیری آن اعلام نشده است.

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برچسب ها
وحید کنعانی استیضاح میدری هیئت رئیسه مجلس وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مجلس شورای اسلامی
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