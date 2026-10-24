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کد خبر: ۱۳۹۹۹۹۴
بازدید: ۴۱۸

عکس: مقابل ایران دوباره زانو خواهید زد

ایران، سرزمین تمدن‌های کهن و اراده‌های شکست‌ناپذیر، بارها در بزنگاه‌های تاریخ اقتدار خود را به رخ کشیده است. اینجا سخن از ملتی است که در برابر تهدید و فشار عقب‌نشینی نمی‌کند و با تکیه بر هویت، توانمندی و اراده ملی، از عزت و استقلال خود دفاع می‌کند؛ ایران نه با تهدید به زانو درمی‌آید و نه از میدان کنار می‌رود؛ روزی خواهید دید که در برابر اراده این ملت، دوباره زانو خواهید زد.

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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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