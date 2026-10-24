عکس: مقابل ایران دوباره زانو خواهید زد

ایران، سرزمین تمدن‌های کهن و اراده‌های شکست‌ناپذیر، بارها در بزنگاه‌های تاریخ اقتدار خود را به رخ کشیده است. اینجا سخن از ملتی است که در برابر تهدید و فشار عقب‌نشینی نمی‌کند و با تکیه بر هویت، توانمندی و اراده ملی، از عزت و استقلال خود دفاع می‌کند؛ ایران نه با تهدید به زانو درمی‌آید و نه از میدان کنار می‌رود؛ روزی خواهید دید که در برابر اراده این ملت، دوباره زانو خواهید زد.