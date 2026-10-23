وضعیت چهار اسیر ایرانی در کویت به کجا رسید؟

سردار سید محمد باقرزاده فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح: موضوع چهار اسیر ایرانی در کویت مسجل شده و سفیر ایران توانست با آن‌ها ملاقات کند و پس از این ملاقات مقرر شد صلیب سرخ این مسئله را جدی‌تر دنبال کند. براساس قوانین ژنو، این افراد باید به‌عنوان اسیر جنگی ثبت شوند و زمینه ارتباط آن‌ها با خانواده‌هایشان از طریق نامه و سپس تماس تصویری فراهم شود. به‌محض غیرفعال شدن مخاصمه، اسرا باید آزاد شوند وحقوقی برای اسرا در نظر گرفته شده که باید آن‌ها را مطالبه کنیم و در حال پیگیری این موضوع هستیم. صلیب سرخ نیز قول داد.