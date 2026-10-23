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کد خبر:۱۳۹۹۹۸۵
کد خبر:۱۳۹۹۹۸۵
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نبض خبر

ویدیویی که ضعف هلی بورن ارتش آمریکا را آشکار کرد

ویدیوی کوتاهی از هلی بورن دلتا فورس آمریکا برای ربایش نیکولاس مادورو از زاویه یکی از همین هلی کوپترهای ارتش آمریکا منتشر شده که نشان می‌دهد با وجود عدم برخورداری ونزوئلا از پدافند وسیع و موثر، آمریکایی‌ها جرات پرواز در ارتفاع را نداشته‌اند و با وجود جنگ الکترونیک گسترده، باز هم هلی کوپترهایشان پرواز پست را ترجیح داده‌اند؛ اقدامی که البته ریسک متفاوتی را به ویژه کشورهایی نظیر ایران به وجود می‌آورد و احتمال زدن هلی کوپتر با دوش پرتاب را فراهم می‌سازد.
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