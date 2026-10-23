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طلای روز پنجم پارادوومیدانی بر گردن نکویی‌مجد

مهران نکویی‌مجد با قهرمانی در پرتاب وزنه کلاس F۳۴، نخستین طلای ایران در روز پنجم بازی‌های پاراآسیایی ناگویا را به دست آورد.
کد خبر: ۱۳۹۹۹۸۰
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پاراآسیایی

به گزارش تابناک؛ مهران نکویی‌مجد و محمدطا‌ها بیگ‌رضایی در رقابت‌های پرتاب وزنه مردان کلاس F۳۴ پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، به ترتیب مدال‌های طلا و نقره را کسب کردند.

 

در ادامه رقابت‌های پارادوومیدانی که در ورزشگاه پالوما میژو برگزار می‌شود، نمایندگان کشورمان با حریفانی از ویتنام، قرقیزستان، قطر، چین و کویت به رقابت پرداختند و در پایان هر دو روی سکو ایستادند.

 

مهران نکویی‌مجد با ثبت رکورد ۱۱ متر و ۹۰ سانتی‌متر در جایگاه نخست قرار گرفت و مدال طلا را از آن خود کرد. محمدطا‌ها بیگ‌رضایی نیز با پرتابی به طول ۱۱ متر و ۷۹ سانتی‌متر به مدال نقره رسید.

 

نماینده قطر با رکورد ۱۰ متر و ۴۹ سانتی‌متر در جایگاه سوم ایستاد و مدال برنز را به دست آورد.

 

نکویی‌مجد در شش تلاش خود رکورد‌های ۱۱ متر و ۳۷ سانتی‌متر، ۱۱ متر و ۶۸ سانتی‌متر، ۱۱ متر و ۶۰ سانتی‌متر، ۱۱ متر و ۹۰ سانتی‌متر، ۱۱ متر و ۸۴ سانتی‌متر و ۱۱ متر و ۴۷ سانتی‌متر را ثبت کرد.

 

بیگ‌رضایی نیز در شش پرتاب خود به رکورد‌های ۱۱ متر و ۶۱ سانتی‌متر، ۱۱ متر و ۷۹ سانتی‌متر، ۱۱ متر و ۷۳ سانتی‌متر، ۱۱ متر و ۷۳ سانتی‌متر، ۱۱ متر و ۶۱ سانتی‌متر و ۱۱ متر و ۵۲ سانتی‌متر دست یافت.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

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پارادوومیدانی پاراآسیایی قهرمانی نکویی مجد رضایی مدال طلا مدال نقره
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