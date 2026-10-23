به گزارش تابناک؛ مهران نکویی‌مجد و محمدطا‌ها بیگ‌رضایی در رقابت‌های پرتاب وزنه مردان کلاس F۳۴ پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، به ترتیب مدال‌های طلا و نقره را کسب کردند.

در ادامه رقابت‌های پارادوومیدانی که در ورزشگاه پالوما میژو برگزار می‌شود، نمایندگان کشورمان با حریفانی از ویتنام، قرقیزستان، قطر، چین و کویت به رقابت پرداختند و در پایان هر دو روی سکو ایستادند.

مهران نکویی‌مجد با ثبت رکورد ۱۱ متر و ۹۰ سانتی‌متر در جایگاه نخست قرار گرفت و مدال طلا را از آن خود کرد. محمدطا‌ها بیگ‌رضایی نیز با پرتابی به طول ۱۱ متر و ۷۹ سانتی‌متر به مدال نقره رسید.

نماینده قطر با رکورد ۱۰ متر و ۴۹ سانتی‌متر در جایگاه سوم ایستاد و مدال برنز را به دست آورد.

نکویی‌مجد در شش تلاش خود رکورد‌های ۱۱ متر و ۳۷ سانتی‌متر، ۱۱ متر و ۶۸ سانتی‌متر، ۱۱ متر و ۶۰ سانتی‌متر، ۱۱ متر و ۹۰ سانتی‌متر، ۱۱ متر و ۸۴ سانتی‌متر و ۱۱ متر و ۴۷ سانتی‌متر را ثبت کرد.

بیگ‌رضایی نیز در شش پرتاب خود به رکورد‌های ۱۱ متر و ۶۱ سانتی‌متر، ۱۱ متر و ۷۹ سانتی‌متر، ۱۱ متر و ۷۳ سانتی‌متر، ۱۱ متر و ۷۳ سانتی‌متر، ۱۱ متر و ۶۱ سانتی‌متر و ۱۱ متر و ۵۲ سانتی‌متر دست یافت.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان