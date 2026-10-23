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قیمت اینترنت همراه ۴۰ درصد گران شد

طبق اعلام اپراتور‌ها تعرفه مکالمه، پیامک و اینترنت همراه ۴۰ درصد افزایش یافت.
کد خبر: ۱۳۹۹۹۷۶
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اوپراتورها

به گزارش تابناک، قیمت اینترنت همراه ۴۰ درصد گران شد

طبق اعلام اپراتور‌ها تعرفه مکالمه، پیامک و اینترنت همراه ۴۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، طبق اعلام اپراتور‌ها تعرفه مکالمه، پیامک و بسته‌های اینترنت همراه از بامداد جمعه اول آبان‌ماه تا سقف ۴۰ درصد افزایش یافته است و به تدریج در تمامی کانال‌های فروش اعمال می‌شود.

همچنین اپراتور ایرانسل علاوه بر افزایش اینترنت همراه، مکالمه و پیامک از افزایش ۴۰ درصدی اینترنت ثابت خود خبر داد.

اپراتور‌ها در اطلاعیه‌شان عنوان کردند: «بسته‌های اینترنتی خریداری‌شده پیش از اجرای تعرفه‌های جدید، بدون تغییر تا پایان دوره اعتبار خود قابل استفاده خواهند بود. همچنین در تعرفه‌های جدید، مصرف اینترنت پیام‌رسان‌های داخلی با نرخ یک‌سوم و ترافیک وب‌سایت‌های داخلی مشمول، با نرخ نیم‌بها نسبت به ترافیک عادی محاسبه خواهد شد.»

پیش از این نیز در سال گذشته و بر اساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه اینترنت همراه در دو مرحله افزایش یافته بود؛ به‌طوری‌که در آذرماه ۲۰ درصد و در اسفندماه ۱۸ درصد به تعرفه‌ها اضافه شد و مجموع افزایش تعرفه اینترنت همراه به ۳۸ درصد رسید. همچنین تعرفه خدمات مکالمه و پیامک نیز در مهرماه سال گذشته، بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات افزایش یافته بود.

گفتنی است که ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیش‌تر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس درباره ضرورت متناسب‌سازی تعرفه‌های ارتباطی گفت: سیاست سرکوب تعرفه‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش داده است و در صورت نبود سرمایه‌گذاری، کیفیت شبکه نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

وی اشاره کرد: ۶۵ درصد هزینه‌های کاربران ارتباطی کشور ارزی است و همچنین هزینه‌های تأمین انرژی، نیروی انسانی و سایر عوامل نیز بر هزینه ارائه خدمات ارتباطی می‌افزایند.

هاشمی در پاسخ به این پرسش که چرا افزایش تعرفه‌ها به‌سرعت به بهبود کیفیت شبکه منجر نمی‌شود، توضیح داد: این فرایند به‌صورت تدریجی اتفاق می‌افتد؛ زیرا سرمایه‌گذار ابتدا باید به این اطمینان برسد که سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطات، در مقایسه با سایر بخش‌ها، بازدهی بیشتری دارد.

به گفته وزیر ارتباطات، پس از شکل‌گیری این اطمینان، سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و سپس تیم‌های فنی باید طراحی‌های لازم را انجام دهند. در ادامه نیز تجهیزات مورد نیاز تأمین، نصب و راه‌اندازی می‌شوند تا شبکه به مرحله بهره‌برداری برسد و این فرایند زمان‌بر است.

 

منبع: فارس

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اپراتورها افزایش تعرفه ها مکالمه پیامک اینترنت همراه اول ایرانسل
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