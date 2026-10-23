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نفت ۱۱۴ دلار شد

قیمت نفت در معاملات امروز بازار‌های جهانی به ۱۱۴ دلار در هر بشکه رسید.
کد خبر: ۱۳۹۹۹۶۷
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نفت

به گزارش تابناک؛ قیمت نفت پس از جهش حدود ۴ درصدی در روز پنج‌شنبه در معاملات امروز جمعه نیز به روند صعودی خود ادامه داد و در سطح بالاترین رقم پنج‌ماهه خود قرار گرفت. نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت خاورمیانه همچنان بر بازار سایه انداخته است.

 

بر اساس این گزارش، نفت خام برنت در معاملات اولیه روز جمعه با افزایش ۷۸ سنتی به ۱۱۴ دلار در هر بشکه رسید. نفت سبک آمریکا نیز با ۸۴ سنت افزایش به ۱۰۰ دلار و ۳۰ سنت رسید. 

 

تشدید نگرانی‌ها درباره عرضه ناشی از حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های عربستان سعودی و افزایش تنش‌ها در مسیر‌های راهبردی انتقال نفت، از جمله تنگه باب‌المندب و تنگه هرمز از جمله عوامل افزایش قیمت نفت در روز‌های اخیر بوده است. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که شرکت آرامکوی عربستان به کارکنان خود دستور داده است ساختمان مرکزی این شرکت در ظهران را تخلیه کنند.

 

در همین حال، تعطیلی یک خط لوله نفت در لیبی نیز به کاهش تولید از میدان‌های حماده و طاهره منجر شده است؛ عاملی که نگرانی‌ها درباره محدودیت عرضه جهانی را تشدید می‌کند. با وجود رشد اخیر قیمت‌ها، تحولات مربوط به احتمال ازسرگیری مذاکرات صلح روسیه و اوکراین همچنان از جمله عواملی است که معامله‌گران در ارزیابی چشم‌انداز عرضه نفت در نظر می‌گیرند.

 

منبع: تسنیم

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