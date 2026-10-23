سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تکذیب صدور پلاک برای دانش‌آموزان، ضمن تذکر به برخی مدارس در این باره، گفت: ترویج چنین گفتمان و اقدامی مورد تایید آموزش و پرورش نیست و جز بازی با روان و آرامش دانش اموزان هیچ حاصلی ندارد. مدیران مدارس حق اعلام چنین موارد و موضوعاتی که باعث نگرانی خانواده‌ها شود را ندارند.

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آموزش و پرورش

شناسهٔ خبر: ۱۴۰۵۰۸۰۱۰۰۰۴۶

جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵ | ۰۹:۲۳

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صدور پلاک برای دانش‌آموزان صحت ندارد/برخورد با افرادی که مدارس را ناامن جلوه دهند

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش:

صدور پلاک برای دانش‌آموزان صحت ندارد/برخورد با افرادی که مدارس را ناامن جلوه دهند

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تکذیب صدور پلاک برای دانش‌آموزان، ضمن تذکر به برخی مدارس در این باره، گفت: ترویج چنین گفتمان و اقدامی مورد تایید آموزش و پرورش نیست و جز بازی با روان و آرامش دانش اموزان هیچ حاصلی ندارد. مدیران مدارس حق اعلام چنین موارد و موضوعاتی که باعث نگرانی خانواده‌ها شود را ندارند.

به گزارش تابناک؛ علی فرهادی گفت: اینگونه موارد شیطنت دشمن و یا افراد نا آگاهی است که ناخواسته در جهت منافع و خواست دشمن حرکت می‌کنند و کسی حق ندارد از جانب وزارت آموزش و پرورش روایتگری غلط کند.

وی با اعلام اینکه مدارس حضوری و در امنیت کامل دایر هستند افزود: چنانچه هر مسئله‌ای پیش بیاید، اطلاع رسانی خواهیم کرد. در حال حاضر از نهاد‌های مربوطه و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز هیچ مسئله‌ای مبنی بر اینکه مشکلی وجود دارد، اعلام نشده است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: با کسانی که به دروغ و شیطنت سعی می‌کنند مدارس را نا امن جلوه دهند و باعث نگرانی والدین شوند، بشدت برخورد خواهیم کرد.

منبع: ایسنا