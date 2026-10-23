پوتین: شکست روسیه در میدان نبرد ممکن نیست

به گزارش تابناک؛ ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه شب گذشته، پنجشنبه، در مصاحبه با پاول زاروبین، خبرنگار و مجری شبکه تلویزیونی خبری «وستی»، تأکید کرد که وارد کردن شکست راهبردی به روسیه غیرممکن است و تأکید کرد که مسکو آماده است مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین را از سر بگیرد و در این زمینه با نمایندگان دولت آمریکا نیز به توافق رسیده است. وی هدف از مذاکرات با ایالات متحده و اوکراین را دستیابی به صلح نهایی و تأمین امنیت روسیه نامیده و تأکید کرد که این گفت‌و‌گو‌ها باید ساختار امنیتی سراسر اروپا را نیز در بر بگیرد.

بیشتر بخوانید

پوتین: منطقه لوهانسک بطور کامل تحت کنترل ارتش روسیه قرار دارد

پوتین در دیدار با ویتکاف: روابط ویژه و مبتنی بر اعتمادی با ایران داریم

ویتکاف و کوشنر مذاکرات در سن‌پترزبورگ را سازنده ارزیابی کردند

پوتین: وارد کردن شکست راهبردی به روسیه غیرممکن است

رئیس‌جمهور روسیه در این مصاحبه تأکید کرد که اکنون برای همه آشکار شده که شکست دادن روسیه در میدان نبرد امکان‌پذیر نیست. او گفت: «اکنون برای همه آشکار شده که شکست دادن روسیه در میدان نبرد غیرممکن است و وارد کردن شکست راهبردی بر این کشور واقع‌بینانه نیست. کسانی که در طول تاریخ همواره به دنبال چنین هدفی بوده‌اند و امروز نیز شمار آنها کم نیست، باید این واقعیت را درک کنند.»

ولادیمیر پوتین ابراز امیدواری کرد که این افراد سرانجام درک کنند که بهتر است با روسیه در صلح و دوستی زندگی کنند و چنین رویکردی با منافع ملت‌های خودشان نیز مطابقت دارد. او اشاره کرد که ملت‌های اروپا تمایلی به جنگ با روسیه ندارند و مسکو نیز خود را برای هیچ جنگی آماده نمی‌کند و افزود: «مشخص نیست چرا مقامات کنونی اوکراین تصور می‌کنند تمام جهان باید به خاطر آنها وارد جنگ شود و تسلیحات، مهمات و تجهیزات نظامی در اختیارشان قرار دهد.»

در این رابطه، وزارت دفاع روسیه صبح امروز، جمعه، از اظهارات پوتین درباره غیرممکن بودن شکست روسیه در میدان نبرد حمایت کرده و با انتشار تصویری حاوی اظهارات وی، در حمایت از سخنان پوتین نوشت: «پیروزی ما اجتناب‌ناپذیر است.» این پیام وزارت دفاع روسیه با تصویر یک نظامی در حال ادای احترام نظامی همراه است.

پوتین: روسیه و اوکراین می‌توانند به توافق صلح دست یابند

رئیس‌جمهور روسیه در این مصاحبه تأکید کرد که مسکو و کی‌یف می‌توانند برای دستیابی به صلح با یکدیگر به توافق برسند. او توضیح داد: «ما حتی اکنون نیز آماده‌ایم مذاکره کنیم و برای برون‌رفت از این وضعیت دشوار و پیچیده راه‌حل‌هایی بیابیم. مسکو از سال ۲۰۱۴ برای حل‌وفصل بحران تلاش کرده، اما کی‌یف با وجود پیشنهاد‌های روسیه برای کمک به مذاکرات با ساکنان مناطق جنوب شرقی اوکراین، جنگی را علیه مردم غیرنظامی آغاز کرد، اوکراین از اجرای توافقنامه‌های مینسک خودداری کرد که در چارچوب آنها امکان دستیابی به توافق با مردم دونباس وجود داشت.»

به گفته پوتین، روسیه آماده است مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین را از سر بگیرد و در این زمینه با نمایندگان دولت ایالات متحده نیز به توافق رسیده است. او توضیح داد: «هدف از این مذاکرات، بررسی مسئله تأمین امنیت اوکراین و روسیه پس از دستیابی به توافقات صلح خواهد بود، آن هم توافقاتی در شکل نهایی آنها، نه توافقاتی که صرفاً در نتیجه توقف اقدامات نظامی برای یک دوره زمانی کوتاه حاصل شوند.»

او در اینجا اشاره کرد: «اگر «کسی خواهان راه دیگری است، چنین خواهد شد، و اهداف عملیات ویژه نظامی در هر صورت تحقق خواهند یافت.»

پوتین: روسیه تمایلی برای درگیری نظامی با اروپا ندارد

رئیس‌جمهور روسیه اظهارات مطرح شده در غرب درباره آغاز آماده‌سازی برای جنگ با روسیه را نوعی «اسکیزوفرنی سیاسی» توصیف کرد و گفت: «به عقیده من، سخن گفتن مداوم درباره تهدید روسیه و آغاز آماده‌سازی برای جنگ با این کشور، نوعی اسکیزوفرنی سیاسی است.»

او با بیان این سخنان درباره کارزار تبلیغاتی ضدروسی که کشور‌های اروپایی به راه انداخته‌اند، یادآور شد که ملت‌های اروپایی تمایلی به جنگ با روسیه ندارند و تحولات سیاسی «در حال وقوع در اروپا» نیز گواه این موضوع است. پوتین تأکید کرد که روسیه خواهان جنگ نیست و خود را برای رویارویی نظامی با اروپا آماده نمی‌کند.

در مذاکرات درباره امنیت روسیه باید امنیت اروپا هم در نظر گرفته شود

ولادیمیر پوتین تأکید کرد که هنگام بررسی مسائل مربوط به امنیت آینده روسیه و اوکراین، باید درباره ساختار امنیتی اروپا نیز گفت‌و‌گو شود. او گفت: «نماینده دولت ایالات متحده، استیون ویتکاف این موضوع را مورد توجه قرار داد که اگر قرار باشد مسائل مربوط به تأمین امنیت آینده اوکراین و روسیه را بررسی کنیم، طبیعتاً باید درباره ساختار امنیتی اروپا نیز گفت‌و‌گو شود. من نیز در مجموع با این موضوع موافقم.»

پوتین با اشاره به اینکه مسکو و واشنگتن درباره آمادگی برای ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه به توافق رسیده‌اند، افزود: «موضوع اصلی این مذاکرات، بررسی تضمین‌های امنیتی برای مسکو و کی‌یف پس از انعقاد توافقات نهایی صلح خواهد بود. هدف، دستیابی به حل‌وفصلی جامع و بلندمدت است، نه توقف موقت اقدامات نظامی.»

پوتین: سرزمین‌هایی که کی‌یف از دست داده، از لحاظ تاریخی متعلق به روسیه هستند

رئیس‌جمهور روسیه یادآور شد که سرزمین‌هایی که کی‌یف در جریان مناقشه اوکراین از دست داده، هرگز متعلق به این کشور نبوده‌اند، بلکه از لحاظ تاریخی سرزمین‌های روسیه محسوب می‌شوند.

ولادیمیر پوتین افزود: «ساکنان این مناطق ابتدا به استقلال دولتی و سپس به پیوستن مجدد به روسیه رأی داده‌اند و به همین دلیل، سخن گفتن از هرگونه از دست دادن سرزمین در این زمینه بی‌مورد است.»

او تأکید کرد که این موضوع را می‌توان مسئله‌ای قابل بحث دانست و هر اندازه که بخواهند درباره آن اختلاف نظر داشته باشند. به عقیده وی، همین مسئله به علت یا بهانه‌ای برای آغاز کارزار ضدروسی در خارج از کشور، به‌ویژه در کشور‌های اروپایی تبدیل شده که اکنون به‌طور مداوم درباره تهدید روسیه سخن می‌گویند.

پوتین افزود: «مردم اوکراین ملتی بسیار نزدیک به ما هستند. تازه‌ترین تحقیقات ژنتیکی نشان می‌دهد که روس‌ها و اوکراینی‌ها یک ملت هستند. البته ممکن است برخی بخواهند به شکل دیگری فکر کنند، ولی تاریخ روسیه به این شکل رقم خورده و واقعیت‌های امروز نیز چنین است.»

وی تأکید کرد که مسکو حتی اکنون نیز آماده است برای حل‌وفصل مناقشه اوکراین مذاکره کند و راه‌هایی برای برون‌رفت از این وضعیت بیابد و افزود، مسکو از همان روز‌های نخست همواره طرفدار حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اوضاع بوده و یادآور شد که روسیه حتی در سال ۲۰۱۴ پیشنهاد کرده بود برای دستیابی به توافق با اوکراین کمک کند، اما در عوض، علیه مردم غیرنظامی دونباس از توپخانه و هواپیما‌های جنگی استفاده شد و «عملاً جنگ از همان زمان آغاز شد».

رئیس‌جمهور روسیه اشاره کرد که پس از آن نیز مسکو همواره تلاش می‌کرد تا توافقنامه‌های مینسک زمینه دستیابی به توافق با آن بخش از مردم اوکراین را که با کودتای دولتی مخالف بودند، فراهم کند، اما این پیشنهاد رد شد.

مقامات اوکراین با مردم خود مانند نیرو‌های قابل قربانی کردن رفتار می‌کنند

رئیس‌جمهور روسیه مقامات اوکراینی را متهم کرد که در رویارویی با روسیه با شهروندان خود مانند نیرو‌هایی مصرف شدنی و قابل قربانی کردن رفتار می‌کنند. او با اشاره به اینکه در اوکراین مردم را در خیابان‌ها «مانند سگ‌های ولگرد» جمع‌آوری می‌کنند و به‌زور به جبهه‌های جنگ می‌فرستند، افزود که چنین اقداماتی از سوی مقامات اوکراین پیامد‌های سنگینی برای کی‌یف به همراه دارد، زیرا انگیزه افرادی که به‌اجبار به خدمت نظامی فراخوانده شده‌اند، کاهش می‌یابد.

پوتین اعتراف کرد که در ترکیب نیرو‌های اوکراینی همچنان یگان‌های ملی‌گرای باانگیزه‌ای حضور دارند، اما این نیرو‌ها همیشه در خطوط مقدم جبهه مستقر نیستند و عمدتاً افرادی به خطرناک‌ترین بخش‌های جبهه اعزام می‌شوند که به‌اجبار به خدمت نظامی فراخوانده شده‌اند.

شمار نظامیان فراری از ارتش اوکراین بیش از ۵۰۰ هزار نفر است

رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که شمار نظامیان فراری از نیرو‌های مسلح اوکراین به ۵۰۰ هزار نفر رسیده یا حتی از این رقم فراتر رفته است. او گفت: «بر اساس آمار تقریباً رسمی، ۵۰۰ هزار نظامی از ارتش اوکراین فرار کرده‌اند. البته احتمال دارد که شمار واقعی این موارد از رقم یادشده نیز بیشتر باشد.»

به گفته وی، در اوکراین به‌طور رسمی بیش از ۳۰۰ هزار پرونده کیفری در ارتباط با فرار از خدمت نظامی تشکیل شده، اما تعداد واقعی نظامیان اوکراینی که خدمت نظامی را ترک کرده‌اند، به‌مراتب بیشتر است. پوتین افزود که مقامات غرب نیز به‌خوبی از این موضوع اطلاع دارند، ولی درباره آن صحبتی نمی‌کنند.

منبع: خبرگزاری تاس