طلای جهانی در مسیر ثبت کاهش هفتگی شدید

به گزارش تابناک، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، پس از ثبت پایین‌ترین سطح از ۲۰ ژوئیه در معاملات ابتدایی روز جاری، بخشی از افت قیمت خود را جبران کرد و در ادامه با ۰.۲ درصد کاهش، به ۴۰۱۶ دلار و ۲۷ سنت رسید.

این فلزگرانب‌ها در هفته جاری تاکنون ۳.۵ درصد کاهش یافته و در مسیر ثبت بدترین عملکرد هفتگی خود از ماه ژوئن قرار گرفت.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر با ۰٫۷ درصد کاهش، ۴۰۳۰ دلار و ۴۰ سنت معامله شد.

مونته صفی‌الدین، مدیر تحقیقات بازار در کپیتال دات کام گفت: سفته‌بازان در تلاشند تا از سطح کلیدی ۴۰۰۰ دلار برای طلا دفاع کنند، زیرا شکسته‌شدن پایدار این سطح نشان می‌دهد که بازار دیگر انتظار کاهش نرخ بهره را ندارد و در عوض، تورم ماندگار، بازدهی بالاتر و تقویت ارزش دلار را در قیمت‌ها لحاظ می‌کند.

قیمت نفت در معاملات روز جاری حدود چهار درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در پنج ماه اخیر رسید. افزایش قیمت انرژی، انتظارات برای افزایش نرخ بهره در بلندمدت توسط فدرال رزرو را تقویت می‌کند و هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بازده را افزایش می‌دهد.

صفی‌الدین افزود: هرگونه تشدید بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند قیمت نفت را باز هم افزایش دهد. افزایش قیمت نفت، نگرانی‌های تورمی را احیا می‌کند، بازدهی اوراق قرضه را افزایش می‌دهد و و تسهیل سیاست‌های پولی فدرال رزرو را به تأخیر می‌اندازد. این یک ترکیب دشوار برای شمش طلا است.

اکنون توجه بازار‌ها به نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در روز‌های ۲۷ و ۲۸ اکتبر و همچنین انتشار داده‌های هفته آینده شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) معطوف شده است. این شاخص یکی از معیار‌های مهم سنجش تورم در آمریکاست و فدرال رزرو برای ارزیابی روند تورم و دستیابی به هدف دو درصدی خود، توجه ویژه‌ای به آن دارد.

بر اساس گزارش رویترز، معامله‌گران عمدتا انتظار دارند که بانک مرکزی در نشست هفته آینده نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه دارد، اما احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر همچنان ۸۰ درصد برآورد می‌شود.

در همین حال، تحلیلگران بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» در گزارشی که روز پنج شنبه منتشر شد، پیش‌بینی میانگین قیمت پلاتین و پالادیوم در سال ۲۰۲۶ را کاهش دادند. آنها تغییر شرایط بنیادین بازار و فروش دارایی‌ها از سوی سرمایه‌گذاران را از دلایل این تصمیم عنوان کردند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره با یک درصد کاهش، به ۵۳ دلار و ۹۸ سنت رسید. هر اونس پلاتین با ۰.۱ درصد کاهش، به ۱۵۶۸ دلار و ۵۸ سنت و هر اونس پالادیوم بدون تغییر ماند و در سطح ۱۰۵۴ دلار و ۵۰ سنت ثابت ایستاد.

منبع: ایسنا