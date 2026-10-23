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سردار عظمایی:

آمریکایی‌ها ۷۰۰ کیلومتر از تنگه هرمز فاصله گرفته‌اند

فرمانده نیروی دریایی سپاه در دیدار با خانواده شهدای تنگه هرمز، اقتدار امروز منطقه را حاصل فداکاری شهدا دانست.
کد خبر: ۱۳۹۹۹۶۱
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سپاه

به گزارش تابناک؛ سردار علی عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با حضور در منازل خانواده شهدای جنگ رمضان و تنگه هرمز، ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با خانواده‌های شهیدان، سلام و پیام فرمانده کل قوا را به آنان ابلاغ کرد.

 

وی در این دیدار‌ها با حضور در منزل شهیدان قدرت زرنگاری، عباس اسلامی، عبدالرضا گلزاری و جواد رئوفی‌مقدم، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تنگه هرمز و جنگ رمضان اظهار کرد: باید ادامه‌دهنده راه این شهیدان باشیم.

 

فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به نقش شهدا در مقابله با آمریکا گفت: شهدای مظلوم تنگه هرمز گلوی آمریکای جنایتکار را فشردند و نفس رژیم خبیث را گرفتند.

 

سردار عظمایی با اشاره به آنچه عقب‌نشینی آمریکا از منطقه خواند، تصریح کرد: تنگه هرمز روزگاری در اختیار قدرت‌هایی مانند انگلیس، آمریکا و پرتغال بود، اما امروز آمریکایی‌ها در خلیج فارس حضور ندارند و ۶۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر از تنگه هرمز فاصله گرفته‌اند و شناورهایشان در این منطقه دیده نمی‌شود؛ آمریکا دیگر در تنگه هرمز جایی ندارد.

 

وی این اقتدار را حاصل عنایت خداوند و فداکاری شهدا دانست و خطاب به خانواده‌های شهدا گفت: شما خانواده شهید هستید و خانواده شهدا افتخار ما هستند؛ ما کوچک همه شما هستیم و همیشه خدمتگزار شما خواهیم بود.

 

فرمانده نیروی دریایی سپاه در پایان با تأکید بر آمادگی خود برای حضور در میدان دفاع از کشور، از خانواده‌های شهدا خواست برای شهادت او در راه خدا دعا کنند و افزود: اگر جنگ باشد، ما هم در آن هستیم و آخرین آرزوی ما شهادت در راه خداست.

 

منبع: تسنیم

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سردار عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه تنگه هرمز خانواده شهدا آمریکا
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