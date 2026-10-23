En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 27
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۹۹۴۸
کد خبر:۱۳۹۹۹۴۸
337 بازدید
نبض خبر

هشدار حمله موشکی به اروپا در صداوسیما

مصطفی خوش چشم کارشناس شبکه افق روی آنتن زنده صداوسیما هشدار داد که با مجوز رهبر انقلاب برد موشک‌ها می‌تواند به پنج شش هزار کیلومتر افزایش یابد و اگر کشورهای اروپایی حتی در باب المندب ورود کنند، ایران ممکن است اروپا را هدف قرار دهد. خوش چشم به طور خاص به انگلیس اشاره کرد که پایگاه هایش را برای حمله به ایران در اختیار آمریکا قرار داده است. این بخش از اظهارات خوش چشم را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و آمریکا جنگ ایران و اسرائیل جنگ فرامنطقه ای افزایش برد موشک ها ویدیو مصطفی خوش چشم پایگاه هوایی فیرفورد حمله موشکی به اروپا
اخبار مرتبط
تصاویر خروج آخرین بمب‌افکن‌های بی 52 از مدار عملیاتی ایران؛ پایان جنگ یا عملیات فریب؟
افسر سابق ارتش آمریکا: پایان جنگ را ایران تعیین می‌کند، نه واشنگتن!
اتهام عجیب نخست وزیر بریتانیا به ایران + زیرنویس
تحلیل ژنرال صهیونیست از تاکتیک ایران در جنگ با آمریکا و اسرائیل
انتقال هواپیماهای جنگ الکترونیک آمریکا به مدار عملیاتی ایران
تحرک بمب‌افکن‌های آمریکا برای عملیات فریب علیه ایران
کارشناس صداوسیما: آینده دنیا جنگنده نیست؛ بلکه پهپاد است!
کنایه فردوسی‌پور به پیش‌بینی‌های جنجالی کارشناس صداوسیما
بازیگر زن هالیوود مخالف جنگ آمریکا و ایران: تغییر رژیم را از آمریکا شروع کنید!
خوش چشم: فردوسی پور در خدمت اسرائیلی‌هاست!
سریلانکا و هند پیکر ملوان‌های ناو دنا را به ایران تحویل نمی‌دهند!
ادعای فاکس نیوز: اعزام سومین ناو هواپیمابر آمریکا به جنگ با ایران
تصاویر راشاتودی از خسارات وارده به تل‌آویو
توجیه کارشناس صداوسیما که گفته بود قطعاً جنگ نمی‌شود
کارشناس صداوسیما: ناو و پایگاه نه، آتش منطقه را روشن کنیم!
سخنان عبدالکریم سروش درباره جنگ ایران با اسرائیل و آمریکا
روی آنتن زنده صداوسیما: جنگ سومی در پیش داریم!
پیش بینی درگیری نظامی سه ماهه ایران و اسرائیل در تلویزیون
اعلام زمان جنگ تازه ایران با آمریکا و اسرائیل در صداوسیما
تهدید درباره شدت موشک باران منطقه در جنگ بعدی
اسرائیل یا می‌خواهد حمله کند یا نمایشش را می‌دهد!
توصیف عجیب از سه نوع مذاکره غیرمستقیم با آمریکا در تلویزیون
تحلیلگر برجسته سعودی: سپر دفاعی آمریکا و اسرائیل شده‌ایم
8 ویدیو از لحظات اصابت و خسارات موشک‌های ایران به تل آویو
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید
مسعود بهنود: ابرقدرتی که جهان را فتح می‌کرد، نتوانست بر تهران مسلط شود
دفاع تاریخی کارشناس ترک از ایران در مقابل اسرائیل و آمریکا
ایران نمی‌گذارد آتش به داخل کشورش برسد!
روایت حماسی افسر هوافضای سپاه از جنگ دوباره با آمریکا و اسرائیل
جنگ ایران و آمریکا ممکن است تا اقیانوس هند گسترش یابد
گوساله سامری امت ما، منافقینی است که می‌گویند موشک نزنیم!
افزایش برد موشک‌های ایران به 5000 کیلومتر؟
تهدید عملیات در خاک آمریکا توسط کارشناس صداوسیما
اعتراف سرهنگ آمریکایی به ضربات مهلک ایران در جنگ
صوت فرمانده اتاق جنگ ایران درباره جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل
تحلیل ژنرال عرب از جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل
ابتکار جالب راننده مشهدی برای پخش کلیپ‌های حماسی
عکس العمل مردم به فعال شدن پدافند هوایی را ببینید
رونمایی از بحران تامین مهمات آمریکا + زیرنویس
حضور کشتی اطلاعاتی چین در دریای عرب
سردار سپاه این گونه به اسرائیلی‌ها هشدار داد
کارشناس عرب: ایران به دشمنانش درس بزرگی می‌دهد
نمی‌خواهیم جگرگوشه‌هایمان به جنگ ایران بروند
ژنرال اسپانیا: در تاریخ بشریت، رهبری بی‌کفایت‌تر از ترامپ ندیده‌ام
طرح اسرائیل برای جنگ ایران و آمریکا
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر