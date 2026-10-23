هشدار حمله موشکی به اروپا در صداوسیما

مصطفی خوش چشم کارشناس شبکه افق روی آنتن زنده صداوسیما هشدار داد که با مجوز رهبر انقلاب برد موشک‌ها می‌تواند به پنج شش هزار کیلومتر افزایش یابد و اگر کشورهای اروپایی حتی در باب المندب ورود کنند، ایران ممکن است اروپا را هدف قرار دهد. خوش چشم به طور خاص به انگلیس اشاره کرد که پایگاه هایش را برای حمله به ایران در اختیار آمریکا قرار داده است. این بخش از اظهارات خوش چشم را می‌بینید و می‌شنوید.