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شیفر

فال و طالع بینی اول آبان

هر طلوع خورشید، فرصتی تازه برای ساختن روزی است که آرزویش را دارید اما ستارگان و موقعیت سیارات امروز چه پیامی برای شما دارند؟
کد خبر: ۱۳۹۹۹۴۴
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طالع بینی

به گزارش تابناک؛ طالع روزانه نه تعیین‌کننده‌ی قطعی سرنوشت، بلکه نقشه‌ای راهنماست تا با آگاهی بیشتر از فرصت‌های پیش رو استقبال کنید و هوشمندانه‌تر از چالش‌های احتمالی بگذرید. امروز چه سوپرایزی در انتظار شماست؟

فروردین

شاید امروز برای خیلی‌ها روز پرکاری نباشد اما شما با جدیت درگیر برنامه‌ریزی و تلاش برای رسیدن به اهداف خود خواهید بود.

اردیبهشت

امروز ممکن است با تغییراتی مواجه شوید که باعث تلنگری به شما خواهد بود. هنوز خوب و دقیق نمی‌دانید چه اتفاقی در راه است. سعی کنید توجهی به فراز و نشیب‌های احساسی نکنید تا این وضعیت به تعادل برسد.

خرداد

عجول نباش. اگر می‌خواهی به مقصود برسی باید موانع زیادی را پشت سر بگذاری. غم خوردن سودی ندارد. با گذشت زمان به مراد خود خواهی رسید.

تیر

امروز مسئولیت‌های کاری و حرفه‌ای‌تان مهم‌تر از هر چیز دیگری به نظر می رسد. درواقع این امکان وجود دارد که از شما خواسته شود وظایفی را به انجام برسانید که فراتر از روند معمول کارهایتان می‌باشد.

مرداد

امروز ممکن است در مسائل مرتبط با کارتان با سختی هایی روبرو شوید؛ ولی مطمئن باشید با اراده‌ی قوی در برابر سختی‌ها موفق خواهید شد.

شهریور

افکار منفی را کنار بگذارید. سعی کنید به چیزهای مثبت فکر کنید تا با آنها روبه‌رو شوید. روزهای خوبی را پیش رو دارید.

مهر

‌ در موقعیت سختی قرار دارید، چراکه در انتخاب تصمیمی در زندگی دچار تردید شده‌اید و نمی‌دانید احساسی عمل کنید یا منطقی!؟ بهتر است که مدتی دست نگه دارید.

آبان

رازی در دل دارید که مدت هاست آن را پیش خود نگه داشته‌اید، بهتر است فعلا در مورد آن با کسی صحبت نکنید وگرنه به ضررتان خواهد بود.

آذر

فرصتی برایتان پیش خواهد آمد که می‌توانید با استفاده از آن تمام اشتباهات و تجربیات گذشته‌تان را جبران نمایید. از این فرصت نهایت استفاده را ببرید.

دی

فعالیت کردن شما نسبت به قبل کم شده است. مثل قبل فعال باشید و نگذارید که تنبلی بر شما غلبه کند. شما بسیار پرانرژی و باهوش هستید.

بهمن

روحیه‌ شادی دارید، انرژی شما زیاد است و کارهایتان را با روحیه بالا انجام می‌دهید، در برابر مشکلات خودتان را نمی‌بازید و همین نشانه مثبتی دارد.

اسفند

مهربان و بامحبت هستید. شخصی در حق شما بدی کرده است، او از کارش پشیمان است و شما بهتر است او را ببخشید و کینه‌ای به دل نداشته باشید.

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