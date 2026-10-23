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رشد مغز کودکان از افسردگی آینده خبر می‌دهد؟

افسردگی و اضطراب نوجوانان را می‌توان از روی رشد مغز در کودکی پیش‌بینی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۹۳۴
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اسکن مغز

 

به گزارش تابناک، تحلیل نزدیک به ۳۰ هزار اسکن مغزی، جدول زمانی دقیقی از روند بلوغ مغز ارائه می‌دهد و سرنخ‌هایی درباره پیامدهای مختل شدن این روند به دست می‌دهد.

به نقل از نیچر، بر اساس مطالعه‌ای روی نزدیک به ۱۲ هزار کودک و نوجوان در ایالات متحده، سرعت بلوغ بخش‌های مختلف مغز در اوایل نوجوانی می‌تواند بروز اختلالات سلامت روان را تا چهار سال پیش از ظاهر شدن علائم پیش‌بینی کند.

جاشوا رافمن، روان‌پزشک در مرکز پزشکی ماس جنرال بریگهام در بوستون ایالت ماساچوست و از نویسندگان این پژوهش، می‌گوید: پرسش این نیست که این ناحیه چه کاری انجام می‌دهد، بلکه این است که چه زمانی به بلوغ می‌رسد؟

پژوهشگران همچنین نقشه‌های مغزی خود را با اطلس‌های شناخته‌ شده مغز انسان مقایسه کردند. آن‌ها دریافتند نواحی مغزی‌ که ضخامت آن‌ها بهترین شاخص برای پیش‌بینی علائم مشکلات سلامت روان در نوجوانی بود، هم‌پوشانی قابل‌توجهی با شبکه‌های ژنی داشتند که پیش از تولد فعال هستند.

این یافته نشان می‌دهد برنامه‌ریزی ژنتیکی در دوران جنینی ممکن است زمینه و پایه خطر بروز علائم مشکلات سلامت روان در دوران نوجوانی را فراهم کند.

اگر چه پژوهشگران هشدار می‌دهد که اثرات آماری مشاهده‌ شده در این پژوهش از نظر اندازه نسبتا اندک و ظریف هستند و با وجود اهمیت این پژوهش، یافته‌های آن به‌ تنهایی برای پیش‌بینی پیامدهای بیماری در افراد مشخص کافی نیستند.

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سلامت روان کودکان رشد مغز
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