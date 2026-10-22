فروش دلار دولتی و بانکی ادامه دارد





به گزارش تابناک؛ عرضۀ اسکناس دلار با نرخ مصوب امروز در شعب منتخب بانکی و صرافی‌ها ادامه یافت و متقاضیان می‌توانند با ثبت درخواست در سامانه‌های تعیین‌شده، برای خرید ارز اقدام کنند.



فروش دلار با نرخ حاشیۀ بازار در شعب منتخب بانکی ادامه دارد و امروز اسکناس دلار حدود ۲۶۲ هزار تومان فروخته شده است.



متقاضیان می‌توانند از حوالی ساعت ۱۰ صبح، پس‌از اعلام نرخ از سوی بانک‌مرکزی، برای خرید غیرحضوری و دریافت ارز در همان روز اقدام کنند. برای خرید ارز، لازم است پیش از مراجعۀ حضوری، درخواست خود را در نرم‌افزار «بله»، سامانۀ «بام» بانک ملی یا خدمات الکترونیکی سایر بانک‌های منتخب ثبت و نهایی کنند.



مشاهدات میدانی نشان می‌دهد براساس ضوابط اعلام‌شده، حداقل میزان خرید ۲ هزار دلار است و مشتریان می‌توانند در مضرب‌های هزار دلاری تا سقف ۱۰ هزار دلار درخواست خرید ثبت کنند و همان روز اسکناس خود را دریافت کنند.



حضور خبرنگار در شعب بانکی و صرافی‌های منتخب نشان می‌دهد صرافی‌های منتخب نیز عرضۀ دلار با همان نرخ اعلام‌شده از سوی بانک‌مرکزی را ادامه می‌دهند و سقف خرید از این صرافی‌ها برای هر مشتری روزانه هزار دلار است. مشتریان خرد نیز می‌توانند با استفاده از کارت بانکی و کارت ملی خود، از ۱۰۰ دلار تا سقف هزار دلار آمریکا ثبت درخواست کرده و ارز دریافت کنند.



رئیس بانک‌مرکزی، حدود ۲ هفتۀ پیش از عرضۀ ۲ میلیارد دلار اسکناس به بازار خبر داده بود.



بانک‌های ملی، ملت، تجارت، صادرات و سامان پنج بانک منتخب برای اجرای این برنامه هستند و عرضه ارز به متقاضیان را در چارچوب ضوابط اعلام‌شده انجام می‌دهند.

منبع: فارس