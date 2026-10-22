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پایان معافیت‌های ۴ بانک ایرانی در انگلیس

دولت انگلیس در ادامه همراهی با سیاست تروریسم اقتصادی آمریکا، از پایان امشب (پنجشنبه) به وقت محلی انگلیس، به معافیت‌های بانکی چهار بانک ایرانی خاتمه می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۹۹۹۲۲
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انگلیس

به گزارش تابناک؛ دفتر اجرای تحریم‌های مالی وزارت خزانه‌داری انگلیس اعلام کرد که اعتبار مجوز عمومی مربوط به فعالیت‌های ضروری چهار بانک ایرانی ساعت ۲۳ و ۵۹ دقیقه پنجشنبه‌شب به وقت محلی انگلیس (برابر با ساعت ۲ و ۲۹ دقیقه بامداد جمعه اول آبان‌ماه به وقت ایران) به پایان می‌رسد.

این تصمیم شامل ملی بانک پی‌ال‌سی، بانک صادرات، بانک تجارت و پرشیا اینترنشنال بانک می‌شود. شرکت بیمه ایران نیز در فهرست مؤسسات مشمول این مجوز قرار دارد.

مجوز یادشده تاکنون امکان انجام شماری از پرداخت‌های ضروری و هزینه‌های جاری این مؤسسات را در چارچوب مقررات تحریمی انگلیس فراهم می‌کرد.

پایان اعتبار آن به معنای لغو مجوز فعالیت بانکی یا تعطیلی این مؤسسات نیست، بلکه معافیت عمومی مربوط به برخی پرداخت‌های مشخص پایان می‌یابد.

وزارت خزانه‌داری انگلیس ۲۳ سپتامبر (اول مهر) اعلام کرده بود که درخواست‌های صدور مجوز برای پنج بانک ایرانی مشمول تحریم، از این پس با رویکرد «فرض بر رد» بررسی خواهد شد و فقط در شرایط محدود و استثنایی امکان صدور مجوز وجود خواهد داشت.

لندن همچنین اعلام کرده بود که مجوز عمومی موجود پس از پایان اعتبار آن، تمدید نخواهد شد.

به این ترتیب، اقدام امشب مرحله اجرایی تصمیمی است که حدود یک ماه پیش در چارچوب تشدید فشار‌های اقتصادی علیه ایران اعلام شده بود.

دولت انگلیس در توجیه این اقدام بار دیگر ادعا‌های خود درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را تکرار کرده و بر ادامه همکاری با آمریکا و سایر شرکای غربی برای اعمال فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است.

لندن مدعی است که این فشار‌ها با هدف دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک اعمال می‌شود.

پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به تصمیم لندن برای تشدید محدودیت‌های مالی علیه بانک‌های ایرانی، این اقدام را مصداق «روغن ریخته را نذر امامزاده کردن» توصیف کرده بود.

وی تصریح کرده بود که برخی بانک‌های ایرانی مشمول این تصمیم، سال‌هاست به دلیل تحریم‌های آمریکا هیچ‌گونه عملیات بانکی مرتبط با ایران ندارند و کشور‌های مختلف برای نشان دادن همراهی و تبعیت خود از واشنگتن، فعالیت این بانک‌ها را بار دیگر محدود می‌کنند.

همتی همچنین گفته بود که بانک مرکزی ایران نیز برای کاهش هزینه‌های بانک‌های غیرفعال در خارج از کشور، برنامه‌هایی برای اعمال محدودیت بر فعالیت آنها در نظر داشته است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن هم هفدهم شهریور در واکنش به تصمیم دولت انگلیس برای گسترش تحریم‌های ضدایرانی، این اقدام را غیرقانونی و مغایر با منافع مشترک ۲ کشور دانسته بود.

این نمایندگی هشدار داده بود که همراهی لندن با سیاست تروریسم اقتصادی آمریکا، نتیجه‌ای جز تعمیق دیوار بی‌اعتمادی میان دو کشور و تضعیف پایه‌های همکاری دوجانبه نخواهد داشت.

سفارت ایران همچنین از دولت انگلیس خواسته بود به جای تشدید فشار‌های اقتصادی و اتخاذ رویکرد‌های غیرسازنده، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کند.

منبع: ایرنا

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