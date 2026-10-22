محصولات تراریخته سالم است یا نه؟
رئیس انجمن آندوسکوپی گوارش ایران گفت: هنوز مستندات علمی در تایید یا رد محصولات ترا ریخته به اثبات نرسیده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۹۱۷| |
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به گزارش تابناک؛ کامران باقری لنکرانی، رئیس انجمن آندوسکوپی گوارش ایران گفت: بررسیها نشان میدهد که برای محصولات ترا ریخته گزارشهای ضد و نقیضی وجود دارد.
به گفته وی، هنوز به صورت علمی سود یا ضرر محصولات تراریخته مشخص نشده است، اما مطالعات نشان میدهد که هر چقدر محصولات و مواد غذایی طبیعی و سالم باشند، احتمال عارضه این مواد کمتر خواهد بود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
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