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محصولات تراریخته سالم است یا نه؟

رئیس انجمن آندوسکوپی گوارش ایران گفت: هنوز مستندات علمی در تایید یا رد محصولات ترا ریخته به اثبات نرسیده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۹۱۷
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سلامت

به گزارش تابناک؛ کامران باقری لنکرانی، رئیس انجمن آندوسکوپی گوارش ایران گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای محصولات ترا ریخته گزارش‌های ضد و نقیضی وجود دارد.

 

به گفته وی، هنوز به صورت علمی سود یا ضرر محصولات تراریخته مشخص نشده است، اما مطالعات نشان می‌دهد که هر چقدر محصولات و مواد غذایی طبیعی و سالم باشند، احتمال عارضه این مواد کمتر خواهد بود.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

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محصولات تراریخته سلامت تغذیه مواد غذایی سبک زندگی
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