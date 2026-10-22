عکس: آخرین کارخانه توری بافی جهان

ام‌وای‌بی تکس‌تایلز آخرین کارخانه در جهان است که هنوز با دستگاه‌های بافندگی سنتی، توری طرح‌دار ناتینگهام در اسکاتلند تولید می‌کند. زمانی تنها در شهر‌های نیومیلنز و دارول در دره ایروین ۲۰ کارخانه توری‌بافی فعالیت داشتند و این صنعت بزرگ‌ترین کارفرمای منطقه بود؛ اما از اواخر دهه ۱۹۷۰ با ظهور رقبای اروپایی و آسیایی، این صنعت رو به افول گذاشت و اکنون بخش اصلی تولیدات این کارخانه به صنعت سینما، تئاتر و تلویزیون می‌رود.