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دلایل افزایش سکته مغزی در میان جوانان

داده‌های پژوهشگران آمریکایی حاکی از آن است که میزان بروز سکته مغزی در میان آمریکایی‌های ۲۰ تا ۵۴ ساله طی ۲۷ سال گذشته تقریباً دو برابر شده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۹۶
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سکته

به گزارش تابناک؛ الکساندر میلرزانوف، معاون مدیر اجرایی «موسسه بیوفیزیک آینده» در موسسه فیزیک و فناوری مسکو، دلایل افزایش موارد سکته مغزی در میان جوانان را تشریح کرد.

 

او در مصاحبه‌ای با وب‌سایت روسی «Mail.ru» اظهار داشت: «این پدیده نشان‌دهنده روندی نگران‌کننده در سطح جهانی است. داده‌های پژوهشگران آمریکایی حاکی از آن است که میزان بروز سکته مغزی در میان آمریکایی‌های ۲۰ تا ۵۴ ساله طی ۲۷ سال گذشته تقریباً دو برابر شده است؛ این در حالی است که نرخ تشخیص سکته مغزی در تمامی گروه‌های سنی کاهش یافته است. محققان بر این باورند که این افزایش ممکن است ناشی از فشار خون بالا، دیابت، فیبریلاسیون دهلیزی (نوعی آریتمی قلبی) و مصرف مواد روان‌گردان باشد.»

 

وی افزود: «این روند عمدتاً با سبک زندگی مرتبط است. اگرچه بهبود روش‌های تشخیص منجر به درمان سریع‌تر می‌شود، اما مانع از وقوع سکته مغزی نمی‌گردد. بی‌تردید، استعمال دخانیات و مصرف مواد سمی — از جمله مواد روان‌گردان — نقش بسزایی در بروز بیماری‌های قلبی-عروقی ایفا کرده و بر سایر عملکرد‌های بدن تأثیر می‌گذارند. همچنین باید توجه داشت که مصرف بیش‌ازحد غذا‌های بی‌کیفیت و سرشار از قند و چربی‌های حیوانی، احتمال تشکیل لخته خون و سکته مغزی را افزایش می‌دهد؛ ترکیب این عوامل، سبک زندگی پرخطری را ایجاد می‌کند که پیامد‌های وخیمی به دنبال دارد.» 

 

راهکار: آگاهی‌بخشی و پیشگیری

 

به گفته این کارشناس، می‌توان با ترویج سبک زندگی سالم و افزایش آگاهی درباره اهمیت سلامت و تغذیه مناسب از سنین پایین، این وضعیت را تغییر داد؛ روندی که هم‌اکنون در شهر‌های بزرگ در حال شکل‌گیری است.

 

این کارشناس توصیه می‌کند که افراد به‌طور منظم وضعیت سلامت خود را پایش کنند؛ فشار خون و ضربان قلب را می‌توان با استفاده از ابزار‌های ساده و در دسترس اندازه‌گیری کرد و نباید از معاینات پزشکی دوره‌ای غافل شد.

 

منبع: mail.ru

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