عکس: برداشت ذرت در روستا‌های چین

چینی‌ها پاییز را «فصل طلایی» می‌نامند؛ نه فقط به خاطر برگ‌های زرد و قرمز درختان، بلکه به دلیل فرارسیدن فصل برداشت. کشاورزان شهر شی‌یان در استان هوبئی با پهن کردن بلال‌های ذرت در حیاط روستاها، فرش‌های طلایی زیر آفتاب می‌چینند تا این محصول را خشک کنند.