قیمت مرغ در یک هفته ۲۵ درصد بالا رفت درحالی که هنوز هیچ سقفی اعلام نشده است اما در بازاری که سقف ندارد، هر هفته یک رکورد جدید زده می شود و مردم حق دارند بدانند این افزایش تا کجا ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی اخیرا درباره افزایش قیمت مرغ واکنش نشان داد و دلیل آن را بالا رفتن قیمت جهانی نهادها اعلام کرد گفت: این هفته قیمت مرغ به کیلویی ۳۵۰ هزار تومان رسید که پیش از آن ۲۸۰ هزار تومان بود یعنی این هفته ۷۰ هزار تومان در هر کیلو قیمت بالا رفته است البته اتحادیه‌های مرغداران هم می‌گویند افزایش ۵ برابری قیمت نهاده پس از حذف ارز ترجیحی عامل گرانی شده است.

همه چیز گردن بازار جهانی!

> وزیر جهاد کشاورزی، علت گرانی مرغ را افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی اعلام کرد، اما هیچ عددی برای این افزایش ارائه نداد. در همان حال، اتحادیه‌های مرغداران علت اصلی را «حذف ارز ترجیحی و افزایش چند برابری قیمت نهاده» می‌دانند یعنی یک سیاست داخلی، نه یک عامل جهانی. این گزارش نشان می‌دهد که پاسخ وزیر، هم از نظر عددی ناقص است، هم از نظر منطقی متناقض، و هم از نظر پاسخگویی، مسئولیت را از سیاست داخلی به بازار جهانی منتقل می‌کند.

بررسی خبرنگار تابناک از بازار مرغ نشان می دهد که هفته گذشته قیمت مرغ ۲۸۰,۰۰۰ تومان بود و این هفته به ۳۵۰,۰۰۰ تومان تومان رسید و این رشد ۷۰,۰۰۰ تومانی یا ۲۵ درصدی در یک هفته با ادعای آقای وزیر با اثر قیمت

ازسویی دیگر، اگر مصرف ماهانه‌ ۵ کیلوگرم مرغ برای یک خانواده‌ی چهارنفره باشد یک خانواده‌ی چهارنفره، فقط برای مرغ، سالانه بیش از ۴ میلیون تومان بیشتر می‌پردازد .



همچنین نوری قزلجه مدعی شد که قیمت جهانی نهاده‌ها بالا رفته، اما میزان آن را مشخص نکرد برای مثال اگر ذرت جهانی ۵ درصد رشد کرده، این نمی‌تواند ۲۵ درصد افزایش قیمت مرغ را توضیح دهدضمن اینکه این جمله، نه عدد دارد، نه سقف، نه برنامه، نه تعهد.

یارانه‌ حذف‌شده به کجا رفت؟

اما در شرایطی که قیمت هفته‌ای ۲۵ درصد بالا می‌رود، مردم حق دارند بدانند که سقف این افزایش کجاست؟ و چه زمانی تثبیت می‌شود؟ و یا چه ابزاری برای کنترل بازار در اختیار است؟

البته در سال های اخیر هر گرانی، به عوامل جهانی نسبت داده می‌شود که آسان‌ترین راه فرار از پاسخ‌گویی است؛ چون بازار جهانی، پاسخ‌گو نیست .

اما بهتر است وزیر جهاد کشاورزی به این سوالات به طور شفاف پاسخ دهد که دقیقا چه میزان قیمت جهانی ذرت در یک هفته رشد کرده که ۲۵ درصد افزایش قیمت مرغ را توجیه دهد؟ دوم آنکه برنامه‌ی مشخص وزارت‌خانه برای تثبیت قیمت مرغ در هفته‌های آینده چیست؟

بهتر بود تا این وزارتخانه با اعلام سقف قیمتی با تاریخ صورت می داد تا بازار بدون سقف، هر هفته یک رکورد جدید نزند همچنین سهم نهاده، سهم تولید، سهم توزیع و سهم سود مشخص شود . البته با تأمین نهاده با ارز حمایتی هدفمند می توان یارانه‌ی مستقیم و هدفمند به تولیدکننده داد و مانع رشد قیمت ها شد .