به گزارش تابناک؛ انتخابات اتحادیه جهانی کشتی در حالی جمعه برگزار خواهد شد که علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی کشورمان برای پست هیئت‌رئیسه نامزد شده است.

علیرضا دبیر در دوره قبل نیز عضو هیئت‌رئیسه بود. در این انتخابات برای نخستین‌بار پس از چند دوره، نناد لالوویچ با رقیبی جدی روبه‌رو شده است.

نناد لالوویچ رئیس صربستانی اتحادیه جهانی کشتی، از سال ۲۰۱۳ هدایت این نهاد را برعهده دارد و پس از انتخاب در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۰، برای ادامه فعالیت در این سمت نامزد شده است. او در انتخابات پیشین رقیب جدی نداشت اما این بار نامیق علی‌اف، عضو باسابقه هیئت‌رئیسه اتحادیه جهانی کشتی مقابل او قرار گرفته است.