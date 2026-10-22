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کار وزیر کار به جاهای باریک می کشد؟!

 ماه‌هاست که پرونده استیضاح وزیر کار روی میز است، امضاها جمع شده، جلسه کمیسیون برگزار شده، توضیحات داده شده، اما هنوز فرصت اعلام وصول رسمی را پیدا نکرده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۸۳
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مجلس

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، طرح استیضاح احمد میدری پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی و جلسه‌ای پرتنش که حدود چهار ساعت طول کشید، به هیئت‌رئیسه مجلس رسیده است.

 توضیحات وزیر نتوانست امضاکنندگان را قانع کند. با این حال، اعلام وصول رسمی هنوز انجام نشده و رسیدگی عملاً به تعویق افتاده؛ برخی نمایندگان می‌گویند موضوع به آذرماه موکول شده است. تغییرات اخیر در کابینه، معرفی گزینه وزارت دفاع، خالی بودن وزارت اطلاعات و جابه‌جایی در وزارت نفت، به گفته ناظران، فضای مانور بیشتری برای تأخیر ایجاد کرده است.

پادکست سرویس اجتماعی تابناک با صدا و اجرای مسیحا محمدی این بار به این موضوع پرداخته است.

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وزیر کار و رفاه اجتماعی احمد میدری استیضاح مجلس
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