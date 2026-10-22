بازار خودرو امروز ۳۰ مهر در حالی همچنان با رکود معاملاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند که جهش ۱۸۰ میلیون تومانی قیمت تارا و افزایش بهای برخی خودروهای داخلی و مونتاژی، از تداوم نوسانات در بازار حکایت دارد.

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو برخلاف افزایش نرخ ارز، همچنان تحت تأثیر رکود معاملاتی قرار دارد و از نوسانات دلار تبعیت نمی‌کند.

در چنین شرایطی، رشد نرخ ارز می‌تواند انتظارات تورمی فروشندگان را تقویت کند، اما این انتظار لزوماً به انجام معاملات با قیمت‌های بالاتر منجر نمی‌شود؛ زیرا خریداران در شرایط رکودی، توان یا تمایل کافی برای همراهی با افزایش قیمت‌های پیشنهادی ندارند. در مقابل، بخشی از متقاضیان نیز به دلیل رشد سنگین قیمت خودرو‌های صفر، به سمت بازار خودرو‌های کارکرده و مدل‌های قدیمی‌تر متمایل شده‌اند.

با این حال، محدود شدن افزایش قیمت‌ها در روز‌های اخیر را نمی‌توان نشانه‌ای قطعی از تداوم ثبات دانست. رکود معاملات ممکن است اثر نوسانات اقتصادی بر قیمت‌ها را به تعویق بیندازد، اما عوامل بنیادی همچنان بر مسیر بازار خودرو اثرگذارند.

نرخ ارز، هزینه‌های تولید، میزان عرضه و تقاضا و سیاست‌های تجاری، مجموعه‌ای از متغیر‌های به‌هم‌پیوسته‌اند که می‌توانند در روز‌های آینده بر قیمت خودرو در بازار آزاد و حجم معاملات اثر بگذارند.

قیمت خودرو‌های داخلی

قیمت سورن XU ۷ P امروز با افزایش ۷ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به دو میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت دنا پلاس اتوماتیک نیز ۸۰ میلیون تومان افزایش یافت و در بازار سه میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد.

از سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما با رشد ۴ میلیون تومانی اکنون دو میلیارد و ۹۵۷ میلیون تومان معامله می‌شود و قیمت تارا اتوماتیک توربو با افزایش ۱۸۰ میلیون تومانی در سطح چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قرار گرفت.

در میان محصولات سایپا، قیمت ساینا S نسبت به روز گذشته ۳ میلیون تومان کاهش داشت و به یک میلیارد و ۷۰۵ میلیون تومان رسید و قیمت کوییک S نیز بدون تغییر، یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان باقی ماند.

همچنین، قیمت اطلس G امروز با کاهش یک میلیون تومانی در سطح دو میلیارد و ۱۹ میلیون تومان قرار گرفت و شاهین اتوماتیک بدون تغییر دو میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان در بازار معامله شد.

قیمت خودرو‌های مونتاژی

قیمت تیگو ۸ پرومکس امروز با افزایش ۸۰ میلیون تومانی به ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت هایما S ۷ پرو نیز ۱۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و در بازار شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شد.

در سوی دیگر، قیمت فیدلیتی پرستیژ هفت‌نفره نسبت به روز گذشته ۵۰ میلیون تومان کاهش داشت و هشت میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود. قیمت جک J ۴ صفر نیز بدون تغییر، سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان باقی ماند.

در ادامه، قیمت کی‌ام‌سی J ۷ نیز نسبت به روز گذشته تغییری نداشت و شش میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان اعلام شد.

منبع: تجارت نیوز