زوج مشهور سریال حریم سلطان به هم رسیدند

بازیگران نقش خرم سلطان و سلطان سلیمان در سریال «حریم سلطان»، پس از سال ها، بار دیگر در کنار یکدیگر دیده شدند.

به گزارش تابناک؛ مریم اوزرلی و هالیت ارگنچ، بازیگران نقش خرم سلطان و سلطان سلیمان در سریال پرطرفدار «حریم سلطان»، پس از ۱۵ سال بار دیگر در کنار هم ظاهر شدند. این دو بازیگر در مراسم اکران جهانی فیلم «Spring in Imroz» در جشنواره فیلم مصر حضور یافتند و بار دیگر در یک اثر سینمایی همبازی شدند.

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