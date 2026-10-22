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یمن از حمله به 4 هدف در عربستان خبر داد

سخنگوی نیروهای مسلح یمن: در جریان ۴ عملیات، ساختمان وزارت دفاع عربستان در ریاض، شرکت آرامکو و فرودگاه‌های «فهد» و «ابها» را هدف قرار دادیم.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۷۹
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یمن از حمله به 4 هدف در عربستان خبر داد

به گزارش تابناک؛ حوثی‌های یمن اعلام کردند فرودگاه ملک فهد در دمام را هدف حمله قرار داده‌اند. این گروه همچنین گفت حمله‌ای به وزارت دفاع عربستان در ریاض و شرکت آرامکو در ینبع انجام داده است.

نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام نمود که این عملیات نظامی منحصر به فرد طی ۴۸ ساعت گذشته و با موشک بالستیک و پهپاد علیه رژیم سعودی انجام شده است.

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حمله یمن به ریاض وزارت دفاع عربستان حوثی های یمن فرودگاه ملک خالد ریاض انفجار آرامکو
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