یمن از حمله به 4 هدف در عربستان خبر داد
سخنگوی نیروهای مسلح یمن: در جریان ۴ عملیات، ساختمان وزارت دفاع عربستان در ریاض، شرکت آرامکو و فرودگاههای «فهد» و «ابها» را هدف قرار دادیم.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۷۹| |
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به گزارش تابناک؛ حوثیهای یمن اعلام کردند فرودگاه ملک فهد در دمام را هدف حمله قرار دادهاند. این گروه همچنین گفت حملهای به وزارت دفاع عربستان در ریاض و شرکت آرامکو در ینبع انجام داده است.
نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام نمود که این عملیات نظامی منحصر به فرد طی ۴۸ ساعت گذشته و با موشک بالستیک و پهپاد علیه رژیم سعودی انجام شده است.
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