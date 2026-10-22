۳۰/مهر/۱۴۰۵
Thursday 22 October 2026
۱۵:۴۹
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
انرژی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
ترامپ: به پایان جنگ اوکراین نزدیک هستیم
امیدوارم مذاکرات ایران و آمریکا ثمربخش باشد؛ مذاکرات خوب پیش برود اسرائیل وارد عمل میشود
کریدورهای شمالی ایران و فرصتهای جدید
گزافه گویی نتانیاهو علیه ایران با همراهی ترامپ
مارکو روبیو: توافق کردن با ایران بسیار دشوار است
فرمول جدید «عاصم منیر» برای باز شدن گره مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران باید درباره ذخائر اورانیوم امتیاز بدهد
تهدیدات جورجیا ملونی علیه معترضان ایتالیایی
ادعای ترامپ درباره ایران: داریم خیلی خوب پیش میرویم!
«عاصم منیر» در ایران؛ «فیلد مارشال» حامل پیام آمریکا به ایران است؟
بسته ماندن مرز به میانجیگری پاکستان میان ایران و آمریکا لطمه میزند
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
انرژی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
بین الملل
»
امنیتی- تسلیحاتی
بازدید
672
672
بازدید
پ
ستونهای برخاسته از دود در ریاض
ستونهای دود از ریاض، پایتخت عربستان به هوا برخاست.
کد خبر:
۱۳۹۹۸۷۶
تاریخ انتشار:
۳۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۴
22 October 2026
کد خبر:
۱۳۹۹۸۷۶
|
۳۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۴
22 October 2026
|
672
بازدید
672
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
ستونهای دود
ریاض
انفجار
عربستان
حمله به عربستان
جدایی امانپور و CNN پس از ۴۳ سال/ کهنه خبرنگار ایرانی- آمریکایی چه خواهد کرد؟
بازخوانی تاریخ؛ «اعترافنامه را با خودکار خودم مینویسم!»؛ آخرین جمله یک ابرجاسوس!
پاسخ محکم ایران به تهدیدات آمریکا از طریق عاصم منیر / با خروج مواد غنیشده از کشور موافقت نمیکنیم
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار وزیر دفاع یمن به عربستان
پرواز موشکهای یمنی در آسمان عربستان
مرحله جدید حملات یمنی به عربستان آغاز شد
حمله غافلگیرکننده یمن به عربستان
شنیده شدن صدای چند انفجار در پایتخت عربستان
وقوع انفجار در پایتخت عربستان
وقوع انفجارهای شدید در ریاض
انفجارهای مهیب ریاض را لرزاند
انفجار در قلب ریاض!
آخرین اخبار
ستونهای برخاسته از دود در ریاض
حمله پهپادی به آرامکو؛ دستور تخیله صادر شد
باز هم طلا و نقره در پاراشنای ناگویا تکرار شد
یک طیفی میخواهد بگوید رئیسی این شکلی بوده
اتفاق غیرمنتظره در لیگ عربستان!
قیمت طلا و سکه امروز ۳۰ مهر/ بازار در انتظار چه چیزی است؟
قتل پسر جوان مقابل چشمان پدر در محله فلاح
ادعای یمن: عربستان قایق هندی را هدف گرفت
درخشش طلایی هاجر صفرزاده در ناگویا
در حال اجرای الگوی غزه در لبنان هستیم
هشدار فرمانده ارتش: برای جنگ ناهمطراز آمادهایم
ادعای جنجالی نتانیاهو درباره جنگ با ایران!
قیمت دلار امروز پنجشنبه ۳۰ مهرماه؛ افزایش همزمان نرخ بازار و مرکز مبادله
فرمان جنگی خواهر رهبرکرهشمالی به کره جنوبی
مهلت 3ماهه برای خودروهای توقیفی در پارکینگها
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
آمریکا در حال آمادهسازی برای حمله سنگین سهروزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده میشود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند
تصاویر اجساد قتل عام خانوادگی شهرک غرب
لحظات درگیری جنگنده ایران با اف 35 اسرائیل و نجات خلبان ایرانی
اهدای اعضای نوجوان ۱۶ ساله به بیماران نیازمند
روشهای خانگی و راه های پیشگیری از ترک پاشنه پا
لحظه حمله موشکی هلی کوپترهای آمریکا به لنج ایرانی
پاسخ محکم ایران به تهدیدات آمریکا از طریق عاصم منیر / با خروج مواد غنیشده از کشور موافقت نمیکنیم
آمریکا تنگه هرمز را بسته نمیبیند که بخواهد در ازای بازگشایی امتیاز بدهد/ ترامپ در آستانه انتخابات، از برخورد نظامی مستقیم با ایران خودداری میکند
یک اشتباه رایج هنگام مصرف ویتامین D
لحظات حمله کماندوهای انگلیس برای دستگیری جاسوس ایران
ترفندهای بانکها برای پرداخت سود مازاد به روایت اژهای
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاههای امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلیها» باید مستندات ارائه کند
اظهارات سرلشکر عبداللهی درباره جنگنده سنگین ایران
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد
(۲۱۴ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بیاطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری
(۱۱۸ نظر)
پشت پرده صحبتهای سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایتهای ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ
(۱۰۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید
(۱۰۴ نظر)
مکالمه جالب زن بیحجاب و با حجاب در کنار روحانی
(۷۶ نظر)
آمریکا در حال آمادهسازی برای حمله سنگین سهروزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده میشود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند
(۶۹ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاههای امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند
(۶۷ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند
(۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال
(۵۸ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدینژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم
(۵۷ نظر)
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلیها» باید مستندات ارائه کند
(۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان
(۵۴ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابیگری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!
(۴۷ نظر)
قتلعام خانوادگی در شهرک غرب
(۴۶ نظر)
طعنه سنگین تاجگردون به ثابتی: نرخ خودت چند است؟!
(۴۲ نظر)
tabnak.ir/005sAe
tabnak.ir/005sAe
کپی شد