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حمله پهپادی به آرامکو؛ دستور تخیله صادر شد

در حالی که ائتلاف سعودی از حمله جدید پهپادی به ریاض خبر داده، شرکت نفتی آرامکو از کارکنان خود خواسته است مقر این شرکت در الظهران را تخلیه کنند و از خانه به کار خود ادامه دهند.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۷۵
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آرامکوی عربستان

به گزارش تابناک؛ منابع خبری از وقوع انفجار در ریاض عربستان درپی حملات حوثی های یمن به تاسیسات آرامکو خبر می‌دهند.

خبرگزاری «رویترز» به نقل از منابع آگاه نوشت که شرکت آرامکوی عربستان از کارکنان خود خواسته است مقر این شرکت در الظهران را تخلیه کنند و از خانه به کار خود ادامه دهند.

بر اساس این گزارش، ائتلاف سعودی هم صبح امروز از رهگیری و انهدام یک پهپاد در حریم هوایی ریاض خبر داد.

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رسانه های عربی نیز اعلام کردند که پروازها در منطقه الشرقیه عربستان سعودی دچار اختلال شده است.

همزمان با تشدید حملات نیروهای مسلح یمن به ریاض و مناطق جنوبی عربستان، بسیاری از کشورها به اتباع خود درباره سفر به این کشور هشدار داده و پروازهای خود را تعلیق کرده اند.

گفتنی است؛ آرامکو تاکنون به درخواست برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداده است.
منبع: مهر

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آرامکو تاسیسات آرامکو انفجار حمله پهپادی
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