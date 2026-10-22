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اتفاق غیرمنتظره در لیگ عربستان!

اختلال در پروازها مانع سفر تیم الخلیج به جده شده و احتمال دارد دیدار این تیم مقابل الاهلی با یک روز تأخیر برگزار شود.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۷۳
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به گزارش تابناک؛ مسابقه الاهلی و الخلیج در هفته یازدهم لیگ حرفه‌ای عربستان در آستانه تعویق قرار گرفته است. اعضای تیم الخلیج قرار بود از دمام راهی جده شوند، اما به دنبال حمله چهارشنبه‌شب به فرودگاه بین‌المللی ملک فهد و توقف پروازها، تا صبح پنج‌شنبه نتوانستند شهر خود را ترک کنند.

سازمان هواپیمایی کشوری عربستان با انتشار بیانیه‌ای رسمی، حمله به فرودگاه دمام را تایید کرد. بر اساس آخرین گزارش، بخشی از تأسیسات فرودگاه آسیب دیده و تعدادی از پروازها پس از حمله لغو یا به فرودگاه‌های دیگر منتقل شدند.

این حمله درست در زمانی رخ داد که اعضای الخلیج آماده سفر به جده بودند. توقف موقت فعالیت فرودگاه و تغییر برنامه پروازها باعث شد این تیم تا صبح روز مسابقه در دمام باقی بماند. با وجود اعلام بازگشت تدریجی فعالیت فرودگاه به شرایط عادی، امکان انتقال به‌موقع تیم و برگزاری مسابقه طبق برنامه اولیه وجود نداشت.

برخی رسانه‌های عربستانی از انتقال مسابقه به روز جمعه خبر داده‌اند. طبق برنامه پیشنهادی، الاهلی و الخلیج در ورزشگاه شاهزاده عبدالله الفیصل به مصاف هم خواهند رفت و دیدار الاتحاد و الدرعیه در ورزشگاه الانماء برگزار می‌شود. با این حال، زمان جدید مسابقه هنوز از سوی سازمان لیگ عربستان به صورت رسمی اعلام نشده است.

با تعویق این دیدار، حملات اخیر به فرودگاه‌های عربستان بار دیگر بر برنامه مسابقات فوتبال این کشور تأثیر گذاشت. پیش از این نیز اختلال در پروازها باعث تغییر زمان چند مسابقه لیگ شده بود و حالا حمله به فرودگاه دمام، دیدار الاهلی و الخلیج را هم از برنامه اولیه خارج کرده است.
منبع: ورزش سه

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الاهلی عربستان لیگ حرفه‌ای عربستان فوتبال الخلیج لغو مسابقه فرودگاه عربستان
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