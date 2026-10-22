در حال اجرای الگوی غزه در لبنان هستیم

یسرائیل کاتس در اظهاراتی جنایتکارانه در کانال 14 اسرائیل گفت: «...به آنچه در لبنان در حال رخ دادن است نگاه کنید... امروز، بیش از 60 روستا در جنوب لبنان، از روستاهای مجاور مرز گرفته تا سراسر منطقه امنیتی تا خط زرد، در منطقه‌ای به وسعت 700 کیلومتر مربع، ویران شده‌اند... تمام روستاها با خاک یکسان شده‌اند. بیست و سه هزار خانه، همگی تخریب و ویران شده‌اند... من حتی درباره آنچه در زیر زمین وجود دارد، یعنی تونل‌ها، صحبت نمی‌کنم. همه‌چیز نابود شده است... هیچ ساکنی در آنجا باقی نمانده است. دویست هزار نفر از ساکنان در خارج از این منطقه به سر می‌برند... این همان الگوی غزه است و ما در حال اجرای همین الگو هستیم...»