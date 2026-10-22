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مهلت 3ماهه برای خودروهای توقیفی در پارکینگ‌ها

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از دومین فراخوان اجرای طرح شناسایی و تشکیل پرونده برای وسایل نقلیه توقیفی-رسوبی موجود در پارکینگ‌های شهر تهران خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۶۳
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وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها

به گزارش تابناک؛ سردار سید ابوالفضل موسوی پور تهران بزرگ از دومین فراخوان اجرای طرح‌ شناسایی و تشکیل پرونده برای وسایل نقلیه توقیفی-رسوبی موجود در پارکینگ های شهر تهران خبر داد و گفت: در این مرحله تعیین تکلیف حدود ۶۹۲۹ دستگاه خودرو و ۴۴۱۱ دستگاه موتور سیکلت توقیفی موجود در پارکینگ در دستور کار پلیس راهور قرار خواهد گرفت.

بنا بر این گزارش؛  رئیس پلیس راهور اظهار کرد: با توجه به لزوم حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از انباشت وسایل نقلیه توقیفی ناشی از اعمال قوانین، آن دسته از وسایل نقلیه ای که توسط مامورین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به پارکینگ های پایتخت منتقل شده اند «خودروهایی که بیش از یکسال و موتور سیکلت هایی که بیش از ۶ ماه» در پارکینگ ها ی شهر تهران‌ متوقف و چنانچه مالک برای ترخیص آن اقدامی انجام نداده باشد برابر دستورالعمل صادره از سوی «قوه قضائیه» تعیین تکلیف می گردند.

سردار موسوی پور در ادامه تاکید کرد: برابر دستوالعمل صادره، مالکان وسایل نقلیه یاد شده (ظرف مدت سه ماه) از انتشار دومین آگهی روزنامه فرصت دارند به دفاتر پلیس + ۱۰ یا ستاد ترخیص پلیس راهور تهران بزرگ مراجعه تا نسبت به ترخیص وسیله نقلیه اقدام نمایند، در غیر این صورت وسایل نقلیه مذکور در حکم "رها شده" تلقی و حسب مقررات تعیین تکلیف خواهند شد.

وی با تشریح موارد توقیف وسایل نقلیه اظهار کرد: بر اساس مقررات، ارتکاب همزمان دو تخلف حادثه‌ساز، رانندگی با وسیله نقلیه فاقد پلاک یا دارای پلاک غیر مجاز، نداشتن گواهینامه یا بیمه ‌نامه شخص ثالث، مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و نوشیدنی‌های غیرمجاز، وقوع تصادفات منجر به جرح یا فوت، توقف در محل‌های ممنوعه از جمله محل‌های دارای تابلوی حمل با جرثقیل و پیاده‌رو، داشتن خلافی بیش از پنج میلیون تومان و همچنین دستور مقام قضایی، از جمله دلایلی است که به توقیف وسیله نقلیه منجر خواهد شد.
منبع: ایرنا

 

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