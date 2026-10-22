فولاد مبارکه در مسیر تحول

توسعه صنعتی در شرایط پیچیده اقتصادی، دیگر صرفاً با افزایش ظرفیت تولید و اجرای پروژه‌های بزرگ محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند نظام مالی یکپارچه، تخصیص هوشمندانه سرمایه، شفافیت مدیریتی و حرکت به سمت کسب‌وکارهای باارزش افزوده بالاتر است.

تأکید مدیرعامل گروه فولاد مبارکه بر این مؤلفه‌ها، بیانگر ضرورت عبور از الگوهای سنتی اداره بنگاه‌های بزرگ و حرکت به سوی مدیریت یکپارچه منابع و توسعه پایدار صنعتی است.

صنایع بزرگ برای حفظ جایگاه رقابتی خود در اقتصاد امروز، ناگزیرند هم‌زمان با مدیریت تولید، به بازنگری در ساختارهای مالی، شیوه‌های سرمایه‌گذاری و الگوهای تصمیم‌گیری مدیریتی بپردازند. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان عملکرد یک مجموعه صنعتی را صرفاً بر اساس میزان تولید، ظرفیت اسمی کارخانه‌ها یا تعداد پروژه‌های در دست اجرا ارزیابی کرد. آنچه اهمیت فزاینده‌ای یافته، توانایی تبدیل منابع محدود به بیشترین بازده اقتصادی، مدیریت مؤثر گردش نقدینگی و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف سازمان است.

سخنان سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در نشست تخصصی استقرار برنامه مالی بلندمدت و نظام بودجه جامع شرکت‌های گروه، از همین منظر قابل تحلیل است. تأکید بر انضباط مالی، ایجاد نظام مالی یکپارچه، استفاده از ظرفیت‌های درون‌گروهی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین نشان می‌دهد که فولاد مبارکه در پی تقویت زیرساخت‌های مدیریتی خود برای ورود به مرحله‌ای تازه از توسعه است؛ مرحله‌ای که در آن، کیفیت تصمیم‌گیری مالی و بهره‌وری سرمایه، در کنار توان تولیدی، نقشی تعیین‌کننده خواهند داشت.

انضباط مالی؛ زیرساخت پایداری تولید

یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در این نشست، پیوند مستقیم میان استمرار تولید و مدیریت گردش نقدینگی است. در بسیاری از بنگاه‌های صنعتی، به دلیل ماهیت فنی و سرمایه‌بر فعالیت‌ها، بخش عمده توجه مدیریتی به افزایش ظرفیت تولید، تعمیرات، تأمین مواد اولیه و رفع محدودیت‌های عملیاتی معطوف می‌شود. بااین‌حال، حتی برخورداری از خطوط تولید پیشرفته و بازار فروش مناسب نیز بدون مدیریت صحیح منابع مالی نمی‌تواند استمرار فعالیت اقتصادی را تضمین کند.

گردش نقدینگی، امکان پرداخت به تأمین‌کنندگان، تأمین سرمایه در گردش، اجرای تعهدات و پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای را فراهم می‌کند. بنابراین، هرگونه اختلال در این چرخه می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد و برنامه‌های سرمایه‌گذاری را با تأخیر مواجه سازد. از این منظر، تأکید مدیرعامل فولاد مبارکه بر ارتقای جایگاه مدیریت مالی در تصمیم‌گیری‌های کلان، بیانگر درک ضرورت پیوند میان سیاست‌های تولیدی و الزامات اقتصادی است.

استقرار نظام بودجه جامع نیز می‌تواند این پیوند را تقویت کند. هنگامی که اهداف مالی و عملیاتی از ابتدای دوره مشخص باشند و عملکرد هر بخش به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد، امکان شناسایی انحرافات، اصلاح تصمیم‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع افزایش می‌یابد. البته موفقیت چنین نظامی به کیفیت اطلاعات، واقع‌بینانه بودن اهداف و استفاده از نتایج ارزیابی‌ها در اصلاح فرایندها وابسته است؛ زیرا بودجه زمانی اثربخش خواهد بود که از یک سند اداری به ابزار واقعی تصمیم‌سازی تبدیل شود.

تأمین مالی درون‌گروهی؛ فرصتی برای کاهش وابستگی

یکی از محورهای راهبردی سخنان زرندی، استفاده مؤثر از ظرفیت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه و تقویت نقش گروه مالی فولاد مبارکه است. با توجه به وجود نزدیک به ۶ میلیارد دلار پروژه توسعه‌ای در این مجموعه، تأمین منابع مالی یکی از عوامل تعیین‌کننده در سرعت اجرا، هزینه نهایی و بازده سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شود.

در شرایط تورمی، تأخیر در تأمین مالی می‌تواند هزینه اجرای پروژه‌ها را افزایش دهد و بخشی از مزیت اقتصادی سرمایه‌گذاری را از بین ببرد. ازاین‌رو، طراحی سازوکاری که بتواند منابع موجود در بخش‌های مختلف گروه را شناسایی و به شکل هدفمند به نیازهای اولویت‌دار اختصاص دهد، اهمیت ویژه‌ای دارد.

تقویت گروه مالی فولاد مبارکه و استقرار خزانه‌داری متمرکز می‌تواند زمینه استفاده بهتر از منابع موجود، کاهش هزینه‌های تأمین مالی و افزایش هماهنگی میان شرکت‌ها را فراهم کند. بااین‌حال، تأمین مالی درون‌گروهی زمانی به مزیت پایدار تبدیل می‌شود که با ارزیابی دقیق ریسک، تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری، شفافیت جریان وجوه و پاسخ‌گویی مدیران همراه باشد. تمرکز منابع به‌تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید اطمینان حاصل شود که سرمایه به پروژه‌هایی اختصاص می‌یابد که بیشترین ارزش اقتصادی و راهبردی را ایجاد می‌کنند.

عبور از توسعه کمی به تولید محصولات باارزش افزوده بالاتر

محور مهم دیگر این نشست، ضرورت بازنگری در الگوهای سرمایه‌گذاری و حرکت به سمت محصولات پیشرفته‌تر و سودآورتر است. افزایش هزینه‌های انرژی، محدودیت‌های

تأمین آب و مواد اولیه و تشدید رقابت در بازار جهانی، نشان می‌دهد که توسعه ظرفیت تولید محصولات متعارف، بدون توجه کافی به هزینه تمام‌شده و ارزش افزوده، نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده سودآوری پایدار باشد.

در چنین شرایطی، مزیت رقابتی صنایع فولادی بیش از گذشته به توانایی آن‌ها در تولید محصولات تخصصی، پاسخ‌گویی به نیازهای جدید بازار و توسعه زنجیره ارزش وابسته است. حرکت به سمت محصولات خاص، فولادهای پیشرفته و حوزه‌هایی مانند ساختمان‌های فولادی می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای افزایش درآمد و گسترش بازارهای هدف ایجاد کند.

این رویکرد همچنین مستلزم بازتعریف مأموریت شرکت‌های زیرمجموعه است. اگر هر شرکت بر اساس مزیت تخصصی، ظرفیت فناورانه و فرصت‌های بازار، نقش مشخصی در زنجیره ارزش گروه داشته باشد، امکان جلوگیری از فعالیت‌های موازی، استفاده بهتر از سرمایه و افزایش هم‌افزایی میان شرکت‌ها فراهم می‌شود. به بیان دیگر، توسعه آینده فولاد مبارکه باید علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، بر گسترش اکوسیستم صنعتی و ایجاد پیوندهای اقتصادی مؤثر میان بنگاه‌ها استوار باشد.

هوش مصنوعی؛ ابزاری برای افزایش بهره‌وری

تأکید بر سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی نیز از جمله محورهای قابل توجه این نشست است. در اقتصاد صنعتی امروز، فناوری‌های هوشمند می‌توانند فراتر از اتوماسیون خطوط تولید عمل کنند و در مدیریت هزینه‌ها، پیش‌بینی تقاضا، برنامه‌ریزی تولید، نگهداری تجهیزات، مدیریت انرژی و تحلیل عملکرد مالی نقش داشته باشند.

برای مجموعه‌ای با ابعاد فولاد مبارکه، حتی بهبود محدود در برخی فرایندهای پرهزینه، در صورت تداوم و گسترش در سطح گروه، می‌تواند آثار اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند. استفاده از سامانه‌های تحلیلی برای شناسایی انحرافات بودجه، پیش‌بینی جریان نقدینگی و ارزیابی بازده پروژه‌ها نیز می‌تواند کیفیت تصمیم‌گیری مدیران را ارتقا دهد.

بااین‌حال، هوش مصنوعی زمانی ارزش واقعی ایجاد می‌کند که بر داده‌های دقیق، زیرساخت اطلاعاتی مناسب و فرایندهای روشن مدیریتی تکیه داشته باشد. ازاین‌رو، اجرای نظام مالی یکپارچه و توسعه بسترهای اطلاعاتی را می‌توان مقدمه‌ای برای بهره‌گیری مؤثرتر از فناوری‌های هوشمند دانست. فناوری جایگزین انضباط مدیریتی نیست؛ بلکه ابزاری برای تقویت آن است.

شفافیت و سلامت اداری؛ شرط اعتماد و کارآمدی

یکی از مهم‌ترین ابعاد سخنان مدیرعامل فولاد مبارکه، تأکید بر رعایت شفافیت در بازسازی و مخالفت با کنار گذاشتن تشریفات قانونی در شرایط اضطراری است. تجربه بازسازی این مجموعه نشان می‌دهد که سرعت اجرای پروژه و سلامت فرایندها لزوماً در تقابل با یکدیگر قرار ندارند و می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی سازمانی و استفاده از ظرفیت متخصصان، هر دو هدف را دنبال کرد.

اجرای مناقصه عمومی در شرایط دشوار، در صورتی که با نظارت مؤثر و مدیریت زمان همراه باشد، می‌تواند به افزایش رقابت، کنترل هزینه‌ها و تقویت اعتماد ذی‌نفعان کمک کند. این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که منابع و دارایی‌های بنگاه‌های بزرگ صنعتی، علاوه بر صاحبان سهام، با منافع گسترده‌تری در اقتصاد کشور ارتباط دارند.

در همین چارچوب، شفافیت معاملات، عرضه محصولات از مسیرهای قابل‌ارزیابی و نظارت بر عملکرد مالی شرکت‌های زیرمجموعه باید بخشی از نظام حکمرانی شرکتی باشد. سلامت اداری زمانی به یک اصل پایدار تبدیل می‌شود که صرفاً به توصیه اخلاقی مدیران محدود نماند، بلکه در قالب رویه‌های اجرایی، نظام کنترل داخلی، ارزیابی عملکرد و سازوکارهای پاسخ‌گویی تثبیت شود.

جمع‌بندی؛ توسعه پایدار از مسیر مدیریت یکپارچه

مجموع محورهای مطرح‌شده در نشست تخصصی فولاد مبارکه نشان می‌دهد که تحول در این مجموعه، صرفاً به توسعه خطوط تولید یا اجرای پروژه‌های جدید محدود نیست، بلکه بازآرایی نظام تصمیم‌گیری مالی، اصلاح الگوی تخصیص سرمایه و ارتقای کیفیت حکمرانی شرکتی را نیز در بر می‌گیرد.

استقرار نظام مالی یکپارچه، تقویت تأمین مالی درون‌گروهی، توسعه محصولات باارزش افزوده بالاتر، سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و پایبندی به شفافیت، در صورت اجرای هماهنگ، می‌توانند زمینه افزایش بهره‌وری و تقویت توان رقابتی فولاد مبارکه را فراهم کنند.

بااین‌حال، معیار نهایی موفقیت این برنامه‌ها، نه صرفاً تدوین دستورالعمل‌ها و برگزاری نشست‌های مدیریتی، بلکه تحقق نتایج قابل‌اندازه‌گیری در عملکرد شرکت‌ها خواهد بود؛ نتایجی مانند کاهش هزینه تأمین مالی، کوتاه‌تر شدن زمان اجرای پروژه‌ها، بهبود گردش نقدینگی، افزایش بازده سرمایه‌گذاری و رشد سهم محصولات تخصصی در سبد فروش.

فولاد مبارکه برای تبدیل شدن به الگویی از توسعه صنعتی هماهنگ، باید بتواند میان تولید، سرمایه‌گذاری، فناوری و سلامت مدیریتی پیوندی پایدار برقرار کند. در چنین الگویی، انضباط مالی مانعی برای توسعه نیست، بلکه زیربنای آن به شمار می‌رود؛ شفافیت، سرعت عمل را تض

عیف نمی‌کند، بلکه به آن اعتبار می‌بخشد؛ و فناوری نیز زمانی به مزیت رقابتی تبدیل می‌شود که در خدمت تصمیم‌گیری دقیق‌تر و خلق ارزش اقتصادی قرار گیرد. آینده این مجموعه بیش از هر چیز به توانایی تبدیل این رویکردهای راهبردی به نتایج عملی و پایدار وابسته است.