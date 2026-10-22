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حمله به فرودگاه ملک فهد+ شمار کشته و زخمی‌ها

سازمان کل هواپیمایی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد که حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر دمام، یک کشته و هشت زخمی بر جای گذاشته است.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۵۷
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فرودگاه بین‌المللی ملک فهد

به گزارش تابناک؛ سازمان کل هواپیمایی کشوری عربستان سعودی تصریح کرد که در پی حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام در شامگاه چهارشنبه، یک فرد مقیم عربستان کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند.

به نقل از رویترز، این سازمان افزود که این حمله خسارات مادی نیز به بار آورده که میزان آن در حال ارزیابی است.

پیشتر نیز وزارت انرژی عربستان اعلام کرد که در پی تلاش برای هدف قرار دادن یکی از تاسیسات میدان نفتی شیبه متعلق به شرکت آرامکو با یک پهپاد، دو نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شده بودند.

یک منبع مسئول در این وزارتخانه اعلام کرد که دو جان‌باخته از اتباع فیلیپین و نپال و دو مصدوم از اتباع پاکستان و هند بودند.

این منبع همچنین اعلام کرد که این حادثه بامداد چهارشنبه رخ داده و به آتش‌سوزی یک خودروی متعلق به یکی از پیمانکاران فعال در میدان نفتی شیبه، در خارج از محوطه تاسیسات منجر شده است.
منبع: ایسنا

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برچسب ها
فرودگاه بین‌المللی ملک فهد عربستان فرودگاه عربستان حمله به فرودگاه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
2
9
پاسخ
همین بن سلمان پول داعش داد همین بن سلمان دویست میلیاردلار به صدام داد همین ترامپ به جنگ با ایران تشویق کرد بعد یک عده عاشق این ادم خورن اپسینی هستن لنعت به تفکرتون که از لج بازی اینترنشنال میاد مگه عقل تو کلتون نیس
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
دوست عزیز حرص نخور فکر نکنم حداقل تو ایران کسی عاشق بن سلمان باشد.
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