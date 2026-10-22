سازمان کل هواپیمایی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد که حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر دمام، یک کشته و هشت زخمی بر جای گذاشته است.

حمله به فرودگاه ملک فهد+ شمار کشته و زخمی‌ها

به گزارش تابناک؛ سازمان کل هواپیمایی کشوری عربستان سعودی تصریح کرد که در پی حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام در شامگاه چهارشنبه، یک فرد مقیم عربستان کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند.

به نقل از رویترز، این سازمان افزود که این حمله خسارات مادی نیز به بار آورده که میزان آن در حال ارزیابی است.

پیشتر نیز وزارت انرژی عربستان اعلام کرد که در پی تلاش برای هدف قرار دادن یکی از تاسیسات میدان نفتی شیبه متعلق به شرکت آرامکو با یک پهپاد، دو نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شده بودند.

یک منبع مسئول در این وزارتخانه اعلام کرد که دو جان‌باخته از اتباع فیلیپین و نپال و دو مصدوم از اتباع پاکستان و هند بودند.

این منبع همچنین اعلام کرد که این حادثه بامداد چهارشنبه رخ داده و به آتش‌سوزی یک خودروی متعلق به یکی از پیمانکاران فعال در میدان نفتی شیبه، در خارج از محوطه تاسیسات منجر شده است.

منبع: ایسنا