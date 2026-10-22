En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

پدر سپهبد شهید موسوی درگذشت

سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، از فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و متولد شهر مقدس قم بود که نهم اسفندماه ۱۴۰۴ در جریان حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به بیت رهبر شهید انقلاب اسلامی، به فیض شهادت نائل آمد.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۵۶
| |
2 بازدید
سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی

به گزارش تابناک؛ پدر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، رئیس فقید شهید ستاد کل نیروهای مسلح، پس از یک دوره بیماری و هشت ماه تحمل داغ فرزندش، در ۹۲ سالگی درگذشت.

سید احمد موسوی، پدر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، سحرگاه پنجشنبه در قم دار فانی را وداع گفت. 

مرحوم سید احمد موسوی از مبارزان انقلابی و معتمدان خوش‌سابقه قم بود که در زمره بازماندگان نهضت شهید نواب صفوی قرار داشت و پس از یک دوره بیماری، در ۹۲ سالگی چشم از جهان فروبست. 

وی پدر امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بود که فرزند خود را در جریان حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به بیت رهبر شهید انقلاب اسلامی از دست داد. 

سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و متولد شهر مقدس قم بود که نهم اسفندماه ۱۴۰۴ در جریان حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به بیت رهبر شهید انقلاب اسلامی، به فیض شهادت نائل آمد. 

پیکر این فرمانده شهید چهاردهم فروردین‌ماه امسال پس از برگزاری مراسم تشییع در قم، در صحن امام هادی(ع) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به خاک سپرده شد. 

مراسم تشییع و خاک‌سپاری پیکر مرحوم سید احمد موسوی متعاقباً اعلام خواهد شد.
منبع: عصرایران

اشتراک گذاری
برچسب ها
سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی شهید عبدالرحیم موسوی سید احمد موسوی درگذشت
جدایی امانپور و CNN پس از ۴۳ سال/ کهنه خبرنگار ایرانی- آمریکایی چه خواهد کرد؟
بازخوانی تاریخ؛ «اعتراف‌نامه‌ را با خودکار خودم می‌نویسم!»؛ آخرین جمله یک ابرجاسوس!
پاسخ محکم ایران به تهدیدات آمریکا از طریق عاصم منیر / با خروج مواد غنی‌شده از کشور موافقت نمی‌کنیم
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرنوشت خانه فرمانده ارتش در نیاوران
عکس: آیین تجلیل از خانواده‌های «شهدای جنگ رمضان»
دستور فوری رئیس بنیاد شهید درباره جانباز غیور جنگ + عکس
آخرین دست نوشته امیر موسوی قبل از شهادتش+عکس
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند
تصاویر اجساد قتل عام خانوادگی شهرک غرب
لحظات درگیری جنگنده ایران با اف 35 اسرائیل و نجات خلبان ایرانی
اهدای اعضای نوجوان ۱۶ ساله به بیماران نیازمند
روش‌های خانگی و راه‌ های پیشگیری از ترک پاشنه پا
لحظه حمله موشکی هلی کوپترهای آمریکا به لنج ایرانی
پاسخ محکم ایران به تهدیدات آمریکا از طریق عاصم منیر / با خروج مواد غنی‌شده از کشور موافقت نمی‌کنیم
آمریکا تنگه هرمز را بسته نمی‌بیند که بخواهد در ازای بازگشایی امتیاز بدهد/ ترامپ در آستانه انتخابات، از برخورد نظامی مستقیم با ایران خودداری می‌کند
لحظات حمله کماندوهای انگلیس برای دستگیری جاسوس ایران
ترفندهای بانک‌ها برای پرداخت سود مازاد به روایت اژه‌ای
یک اشتباه رایج هنگام مصرف ویتامین D
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند
اظهارات سرلشکر عبداللهی درباره جنگنده سنگین ایران
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۴ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۸ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۱۰۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۴ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۹ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۶ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۸ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۵۷ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۴ نظر)
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند  (۵۲ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۶ نظر)
طعنه سنگین تاجگردون به ثابتی: نرخ خودت چند است؟!  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005sAK
tabnak.ir/005sAK