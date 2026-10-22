دستگاه‌های اجرایی مکلفند آن دسته از کارکنانی که با وسایل نقلیه غیر از خودروی شخصی در محل کار حاضر می‌شوند را مورد تشویق قرار دهند ضمن اینکه زمینه اعطای تسهیلات به کارکنان برای برخورداری از اسکوتر، دوچرخه، موتور سیکلت برقی و خودروی برقی فراهم شود.

به گزارش تابناک؛ تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه مدیریت رفت و آمد کارکنان» با شماره ۸۹۰۰۱ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، بر اساس این مصوبه دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور اصلاح الگوی سفر کارکنان، کاهش استفاده از خودروی شخصی و ترویج استفاده از حمل نقل عمومی را تدوین و اجرا کنند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا با رضایت کارکنان، ضمن جمع آوری و تحلیل اطلاعات مرتبط با نحوه رفت و آمد آنها شامل شناخت محل سکونت، بررسی شیوه فعلی رفت و آمد به محل کار، امکان استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و نظایر آن را به نحوی تنظیم کنند که حداکثر طی سه سال اهداف زیر محقق شود:



۱. حداقل ۷۰ درصد کارکنان از شیوه‌های پیاده‌روی، اسکوتر، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، خودروی اشتراکی با حداقل سه سرنشین یا سرویس رفت و آمد و موتورسیکلت برقی برای رفت و آمد به محل کار استفاده کنند.

۲. حداکثر ۳۰ درصد کارکنان از خودروی شخصی برای رفت و آمد به محل کار استفاده کنند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند آن دسته از کارکنانی که با وسایل نقلیه غیر از خودروی شخصی در محل کار حاضر می‌شوند را مورد تشویق قرار دهند ضمن اینکه زمینه اعطای تسهیلات به کارکنان برای برخورداری از اسکوتر، دوچرخه، موتور سیکلت برقی و خودروی برقی فراهم شود.

دستگاه‌های اجرایی همچنین مکلف شدند اقدامات لازم در خصوص جایگزینی خودروهای سازمانی بنزینی با خودروهای برقی و هیبریدی را انجام دهند. خرید خودروهای سواری و وانت ساخت داخل توسط دستگاه‌های اجرایی به ترتیب رعایت اولویت: برقی، هیبریدی، دوگانه‌سوز و بنزینی ساخت داخل مجاز است.

دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند یک روز در هفته را به عنوان روز بدون خودروی شخصی تعیین کرده و کارکنان خود را ترغیب کنند که در آن روز برای رفت و آمد به محل کار از خودروی شخصی استفاده نکنند. در روز بدون خودرو، پارکینگ دستگاه‌های اجرایی صرفاً برای توقف خودروهای سازمانی قابل استفاده خواهد بود.

استانداران و شهرداران موظف شده‌اند در چارچوب قوانین و مقررات اقدامات لازم را در خصوص برنامه‌ریزی و اعمال نظارت بر طرح ترافیک، طرح زوج و فرد و تعرفه پارک خودرو انجام دهند.

دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند مطابق با مفاد آیین‌نامه دورکاری، کارمندانی را که تمام یا بخشی از فعالیت آنها از طریق دورکاری قابل انجام است، حداقل دو روز در هفته دورکار کنند.

این دستگاه‌ها مکلفند به نحوی برنامه‌ریزی کنند که دورکاری کارکنان در پایداری خدمات دستگاه اجرایی اختلال ایجاد نکند ضمن اینکه ساز و کار مدیریت وظایف کارکنان دورکار در بستر امن باید فراهم شود.

منبع: ایسنا